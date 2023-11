Gerard Piqué sobre su separación de Shakira: “Solo saben el 10 por ciento”

Pantallazo

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué estuvo muy en la mira de todos. En 2022, la cantante fue a juicio en Barcelona por presunto fraude fiscal y se separó de Gerard Piqué tras los rumores de infidelidad del futbolista con su nueva pareja, Clara Chía.

El futbolista catalán estuvo en el programa de Jordi Basté en El Mon y a un año de su divorcio con la compositora colombiana habló de su escandalosa separación con la madre de sus hijos pequeños Sasha y Milan.

“Si le hubiera dado importancia a lo que dicen de mí, ahora estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia. La gente no sabe cómo soy. Es parte del circo”, comenzó.

Luego, el deportista lanzó una fuerte frase sobre el vínculo con la artista. “Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido, la gente no sabe ni un 10 por ciento de lo que ha pasado. ¡Tampoco lo quiero porque es privado! Ahora estoy en más”, cerró.

Shakira no se guardó nada y en la Session #53 que compuso junto a Bizarrap apuntó fuerte y lanzó tremendos dardos contra el padre de sus hijos y su nueva novia, Clara Chía. Fue así como este enfrentamiento entre Shakira y Piqué fue escalando cada vez más y no hubo marcha atrás en recomponer el vínculo.