Daniela y Thiago de “Gran Hermano” mostraron cómo se preparan para ser padres

Daniela Celis y Thiago Medina anunciaron que van a ser padres de gemelos. La joven, de 27 años, comunicó en el programa que conduce, Fuera de joda, la noticia de que se convertiría en madre por primera vez.

“Sí, voy a ser mamá. Resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos”, dijo mientras sus amigos festejaban a los gritos la feliz noticia. “Y no van a ser mellizos como escuché mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos, los dos igualitos”, contó emocionada la exparticipante de Gran Hermano.

Pese a los rumores de separación de la pareja, Daniela y Thiago se mostraron juntos en las redes sociales. La conductora del streaming de Telefe subió un video del joven cambiándole los pañales a un muñeco.

Los excompetidores del reality estuvieron de invitados en A la Barbarossa y hablaron de los nombres que le pondrían a los bebes: “De nenes tenemos anotado Ivo y Teo. De nenas también tenemos anotados. Thiago está enamorado del nombre Roma. Yo le dije que me gusta, pero que sentía que estaba quemado, pero está en la lista. También me gusta Gema, Amélie y Aimé. Nos gustan nombres cortitos”.