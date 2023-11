Coti Romero reveló que tuvo un affaire con Marcos Ginocchio: “Besa bien”

Pantallazo

Los fans de Marculi quedaron con el corazón roto tras las declaraciones de Coti Romero en las que ella confesó en el Bailando 2023 que se besó con Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022.

Ángel de Brito la mandó al frente y contó todos los detalles del nuevo ship: Marcoti. “Ya me contaron quién era el candidato de Coti en la Bresh, me contaron a quién se picoteó en un after. Fue con el ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio”, dijo el jurado.

“Besa bien”, dijo la participante del reality sobre su encuentro. “Me puedo besar con mucha gente, no significa nada eso. No ando puntuando los besos de la gente, pero besa bien”, cerró la exjugora de Gran Hermano.

Coti Romero estuvo en pareja con Alexis Quiroga, mejor conocido Conejo. Los competidores del reality de Telefe terminaron su relación en malos términos previo al inicio del Bailando 2023. La mediática contó que hasta el día de hoy no para de recibir mails de su exnovio.

“El último mail que me mandó fue ayer. Me pone ‘te amo’, ‘te extraño’, y a mí me hizo llorar un montón”, reveló con la voz quebrada Coti la semana pasada sobre el Conejo. “Te voy a tener que mandar una carta documento, Alexis. En su momento, se metió mi mamá para decirle que se deje de romper las pelotas, le hablé yo… ¿No hay forma de que entiendas de una vez?”, cerró Coti.