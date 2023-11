Carmen Morán se emocionó al recordar a Cristina: “Hay que meter pechera, me decía”

Pantallazo

Carmen Morán estuvo de invitada en el programa de Vamo arriba (Canal 4). A más de un mes de la muerte de su madre, la actriz se emocionó cuando le pasaron un fragmento del programa Cara a cara (Canal 10) en el que Cristina Morán contaba uno de sus mayores miedos. “Quiero que esta cabeza mía siga siendo como es ahora. Lo demás es fecha de vencimiento, no sabemos cuándo, pero está”, fueron las palabras de Cristina en el ciclo.

Con lágrimas en los ojos, la artista habló de este video de la Señora Televisión: “Es tremendo porque yo siempre que la miraba decía: 'no puedo creer que tenga esa vida en lo ojos'. A los viejos se les apaga la mirada por más de que sean viejos sanos, pero mamá tenia una mirada... No veo vejez, no veo paso del tiempo en la mirada porque era maravillosa la vida de sos ojos. No la abandonó hasta último momento”.

Más adelante, Carmen destacó lo importante que era para Cristina su profesión: “Ella tenía un gran amor a lo que hacía. A veces me pongo celosa, mi mamá amaba más su profesión que a su familia. Hizo todo bien. Vibraba mucho. A ella la llenaba el trabajo. Era una cosa tremenda. En el 2019 ella hizo un infarto, que le pusieron dos stents, estábamos ensayando Maldito y la tuve que obligar a no estrenar porque ella quería volver. Tuve que pelear prácticamente”.

“Para el Uruguay un referente para todos los que están en el medio, una pionera. Una mujer plantada de lo que sí se puede hacer más allá de las barreras, de los techos de cristal, que ella misma dijo que lo había roto volviendo a los 90 años a la televisión. Un ejemplo del que sí lucho, me lo propongo y creo en mí, puedo”, agregó.

Luego, Carmen recordó una frase de cabecera que le decía la conductora. “A veces hay que meter pechera, me decía y tenía razón. Que ser mujer no significa ningún tipo de impedimento, que las luchas hay que lucharlas a brazo partido. Los ideales hay que meterle para delante”, dijo.

Para cerrar, la actriz habló de cómo fue Cristina Morán para ella: “Como madre cumplió que decidió la independencia en todo sentido. La independencia del amor, económica. Cumplió como abuela, adoraba por sus nietos”