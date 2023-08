Alex Caniggia tildó de “lacra”a Mariana Nannis por echarlo de su casa: “Le hice la cruz”

Pantallazo

La familia Caniggia protagonizó un nuevo escándalo tras las declaraciones de Alex Caniggia contra Mariana Nannis. “Mi vieja la lacra me echó del departamento. Escuchen bien la historia”, escribió en Twitter el mediático.

“Storytime de cómo mi vieja me echó del departamento. Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice ‘voy para allá por el divorcio con tu viejo. En tres días llego, tenés que irte del departamento'”, comenzó.

“Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Le dije: ‘¿Qué me hacés? Mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba’”, agregó.

“Me echó. Buenos, nos reputeamos. Metete el derpa en el orto. y pum, me mudé. A todo esto, lo peor fue que cuando vino nunca vivió en el departamento. Aparte que yo venía pagando las expensas y cuando me echa, escuchen bien, me echa y después el abogado inútil que tiene, lo llama a mi representante, El Foca, y le dice: ‘che, ¿Alex puede seguir pagando las expensas?’. Y yo me quedé como ‘¿what?’”, destacó.

El Emperador cerró el video con unas fuertes palabras dirigidas a su madre y apuntó: “Aparte, ni siquiera se preocupó a ver la panza, a ver la nieta. Ni me felicitó, ni felicitó a mi mujer, nada. O sea, nació y ella estaba acá y ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre. O sea, ¿ustedes pueden creerlo? Quiero comentarios a ver qué la gente piensa. Así que esto no se lo voy a perdonar a mi vieja nunca en mi vida, para mí ya no existe, le hice la cruz”,

Mi Vieja la lacra me echó del departamento escuchen bien la Historia QUE OPINAN ? pic.twitter.com/yoW5fVvvAm — ? EL EMPERADOR ? (@alexcaniggia) August 30, 2023