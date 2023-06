Agustín Casanova, bien íntimo: su renuncia del “Bailando 2017” y las locuras de sus fans

Pantallazo

El grupo Márama estuvo de invitado en el programa Intrusos, donde dieron un pequeño recital para los espectadores. En un momento, Florencia de la V le preguntó a Agustín Casanova su experiencia en el Bailando 2016 y 2017, y el cantante explicó los motivos por los que renunció al reality.

“Renuncié a los dos porque no podía aguantar. Más que nada por los ensayos, y es un programa que a veces se torna un poco pesado. Yo en ese momento tenía mi pareja, que era bailarina de Showmatch [Sofía Rodríguez]. No terminé mal, pero justo terminé con ella en el medio del programa”, comenzó.

“Ese día me preguntaron, que era mentira y no me creyeron, si andaba con Flor Vigna, que es una gran amiga mía. Decían que estaba con Flor Vigna. Habíamos terminado ese mismo día, a ella le dolió mucho. A mí me dolió mucho que hayan preguntado eso cuando yo había dicho que no quería que me preguntaran. Me calenté y me fui”, contó.

Luego, el vocalista del grupo uruguayo se refirió al lado oscuro de la fama: “No sé si caí en depresión, pero sí te volvés como más, no sé, antisocial, pero te encerrás. Nuestra vida es bastante solitaria, siempre de gira en los hoteles no es color de rosa. A los músicos que tienen problemas de ansiedad, que no saben manejar el mundo en el que están viviendo, es súper respetable. Es difícil la exposición extrema”.

Para cerrar, el músico contó algunas de las locuras que hacen sus fans: “Ese fanatismo, por momentos, se torna, no sé si acoso, pero vivimos situaciones que son medias extrañas. Nos ha pasado que nos entren a las habitaciones o que vienen a nuestras casas. Me ha pasado abrir la puerta de mi apartamento y que haya personas sentadas en la puerta de mi casa. O me mandan cartas por debajo de la puerta”.