“Seré cornuda, pero vos sos chorra”: Yanina Latorre apuntó sin filtro contra Morena Rial

Morena Rial y Yanina Latorre se enfrentaron con toda y su cruce se volvió viral en las redes sociales. La mediática apuntó contra la conductora argentina en sus historias de Instagram en la que la trató de “cornuda” y calificó a Lola Latorre de “borracha”.

“Ja, ja, ja, pelotuda. Tantas ganas que me cierren la cuenta de Instagram tenés pelo duro. Andá a ponerte botox y sacale la botella a tu hija. Hacete baño de crema, cornuda. Señora mayor, ya que usted habla del perdón, usted perdonó a un hombre que expuso a su familia y lo apodaron eternamente puntita. Por qué hace hincapié de la capacidad de perdón en el otro?”, escribió Morena Rial.

Al ver este posteo, Yanina Latorre no se cayó nada y disparó sin filtro contra la hoja de Jorge Rial. “Porque sos chorra y promocionas casinos ilegales, y eso es otro delito. No tengo pelo duro, tengo bien el pelo, el tuyo estará duro y me pongo bótox todos los días porque tengo para garparlo, no afano”, comenzó en LAM.

Luego, la angelita se refrió al resultado positivo en alcoholemia que tuvo Lola Latorre. “Mi hija no es borracha, ni es chorra como vos. Es una boluda que fue a bailar, tomó una copa de vino y la agarró la policía. Pagó la multa y se hizo cargo sola. Ni pagué yo, ni la fui a atender”, agregó.

“Y me hago un baño de crema y soy cornuda. ¿Y a vos qué problema te pasa, Morena? Yo seré cornuda y pelo duro, pero vos sos chorra, chorra. Y salís a afanar con tu hijo, lo más bajo que pueda hacer una mujer. Me tiene los huevos al plato Morena Rial. Que me esté amedrentando, que dice que yo tengo amantes... con mi marido no cometemos delitos, somos una pareja abierta”, lanzó.

Para cerrar, Yanina Latorre fue a fondo contra Morena Rial. “Que venga a decir que soy cornuda y que mi marido tiene amantes... Tengo, no un amante, tengo nueve, tengo una horda de enanos. Lavate la boca antes de hablar de mi hija”, finalizó.

La situación judicial de Morena Rial, la hija del periodista Jorge Rial, está muy complicada. Días atrás, le hicieron pericias al celular de la mediática por su participación en una banda que hacían robos en viviendas de la Zona Norte del conurbano.

Alli le encontraron unos chats a Morena con Alan Fernández antes de ser detenida. En los mensajes se puede ver cómo planificaban los diversos delitos que habrían cometido juntos.

