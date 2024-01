Pantallazo

“¡Necesitamos que la cultura no se desfinancie!": fuerte crítica de Flor Peña a Milei

La semana pasada varios actores, entre los que se encontraba de la uruguaya Natalia Oreiro, se pronunciaron contra algunas medidas del presidente argentino Javier Milei. Flor Peña se sumó a sus colegas y aprovechó que ganó el premio Carlos a mejor actriz para pronunciarse contra el proyecto de Ley Ómnibus.

“¡Necesitamos que la cultura no se desfinancie! Porque parte de lo que pasa hoy acá, con todas las obras que tiene Carlos Paz, es porque hay detrás gente que está presente, organismos presentes. Esto es para la cultura de nuestra Argentina, ¡que no se desfinancie!”, pidió en su discurso.

"Florencia Peña":

Por sus declaraciones en los #PremiosCarlos 2024 pic.twitter.com/Fsf41lyZbT — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 30, 2024

Las declaraciones de la actriz argentina se volvieron virales y se convirtieron en tendencia en muchas plataformas digitales. La artista hizo eco a los comentarios negativos y compartió imágenes en Instagram con su premio.

“Gracias por este hermoso reconocimiento, para el espectáculo del que habla todo el mundo. No solo tenemos la sala llena todas las noches, también tenemos la alegría de hacer lo que amamos y la certeza de entender el teatro como un hecho sagrado y mágico, y esa reciprocidad tan particular que se da con los espectadores. El teatro es único . Y ya desde hace un tiempo siento que ese es mi espacio de excelencia . Ahí me permito jugar como cuando era niña”, comenzó.

“Sigo sintiendo que no podría haber hecho otra cosa, más que dedicarme al arte . Mamma Mía es una experiencia llena de emociones que no se pueden perder .Gracias por el amor, las lágrimas, los abrazos y las lindas palabras con las que cada noche nos agasajan. Estamos muy felices. Este premio es de los que dentro y fuera del escenario hacen que este espectáculo sea tan hermosamente mágico. Los quiero compás. Movamos por más que esto recién empieza”, cerró.