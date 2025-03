“Me parecen seis pelotudos”: Ángel De Brito sobre los integrantes de Sacate la careta

Pantallazo

Meses atrás, el ciclo Sacate la careta mostraron una parodia que le hizo el conjunto Los Muchachos a Marixa Balli. En el sketch, Denisse Causaux interpreta a la artista argentina y un par de sus compañeros le hacen chistes con que es “mufa”.

Esto en su momento no le gustó nada a Marixa Balli y lanzó un tremendo descargo en LAM. Es de cuarta total. No me la voy a agarrar con la gente de Uruguay, porque los amo. Es muy triste que haya gente que hace humor de esta manera, cuando me tratan de gato o mufa”, dijo.

En Ángel De Bondi reflotaron este escándalo y pasaron un clip del streaming uruguayo, que conduce Seba Oreiro en Fipo TV, en el que Georgina Martilotta le respondió a los integrantes de Bondi TV por decir que ellos se colgaban del conductor argentino.

“No está bueno menospreciar el trabajo de nadie. Ellos trabajan allá y nosotros los respetamos. Hay una cosa que me quedó en el tintero, ellos tomaron la noticia de Marixa Balli como propia cuando nosotros dimos la primicia” dijo la panelista.

Acto seguido, Seba Oreiro sumó lo siguiente: “Tampoco nos sumó. No nos dio nada. Una fama internacional tenemos ahora”.

Luego de pasar el corto del programa uruguayo, Marixa Balli volvió a hablar de la parodia que le hicieron Los Muchachos. “¿No puedo sentirme ofendida? Ellos dicen que no entiendo el humor de ellos. El humor es otra cosa. Lo que hicieron conmigo me pareció de mal gusto todo. Nadie se está metiendo con Uruguay, que es un país que amo. En esa pequeñez me destrozaron, no fue humor. A lo mejor todo lo que hacen es maravilloso. A mí que soy la afectada, no me pareció que fue humor lo que hicieron para conmigo”, aseguró.

Al finalizar las declaraciones de la angelita, Ángel De Brito se refirió sin filtro a los integrantes de Sacate la careta. “A mí me parecen seis pelotudos estos del streaming. Esta de la teta (Georgina Martilotta), me parece una boluda tremenda, no sabe ni hablar. Qué aprenda. ¡Chicos cálmense!”