“Es importante tratar al otro con respeto”: Cami Rajchman tras su separación con Urrutia

Días atrás, Cami Rajchman sorprendió a los usuarios de Instagram con un comunicado en el que anunció su separación con Santiago Urrutia. La comunicadora y el piloto uruguayo blanquearon su relación a fines de agosto 2023.

Luego de hacer oficial su ruptura con el piloto, la conductora de Weno que pasó (Aweno TV) subió unas historias en las que se refirió a este tema. “Algo que me olvidé de subir ayer (porque me desconecté de redes) La tranquilidad de actuar y vincularse según los valores de uno es inigualable. Espero influenciarlos en esta, eh”, escribió.

Más adelante, hizo una reflexión con un video. “Cuando digo que hice todo bien no es que soy la reina de la sabiduría que hace las cosas bien. Es que hice todo bien según mis valores, según mi forma de ser, según lo que yo quiero poner en práctica. Para mí es reimportante tratar al otro con respeto, con amor, y eso a mí me deja muy tranquila porque me acerca mucho a mi forma de ser. Y creo que el vínculo entero lo abordé así, desde el amor, desde la compañía, desde el respeto, desde la honestidad, la fidelidad, todo”, expresó.

“Todo lo que me caracteriza estaba puesto en este vínculo, y me siento muy tranquila de no haber cambiado mi manera de ser ante cualquier cosa o ante momentos difíciles.Me abrazo por eso, me felicito por yo ser siempre yo ante cualquier situación de la vida, por eso digo: hermana, vamos a estar bien. Porque estuvimos peor y también salimos adelante, y ahora estamos mejor, con más fuerza y más claridad, y también vamos a salir adelante”, finalizó.