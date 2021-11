Zarpa de un puerto francés el buque más grande del mundo

Internacionales

El Wonder of the Seas, presentado como el buque más grande del mundo, zarpó el viernes del puerto francés de Saint-Nazaire, donde fue construido para el crucerista Royal Caribbean International, informó un periodista de la AFP.

Bajo la mirada de cientos de curiosos, el megabuque partió hacia la ciudad francesa de Marsella, donde se le espera el martes para los últimos retoques. Su explotación comercial está prevista para marzo.

El buque, de 362 metros de largo y 66 de ancho, podrá acoger hasta 9.000 personas —incluyendo 2.300 miembros de la tripulación— en 16 pisos.

Wonder of the Seas fue diseñado inicialmente para el mercado chino, que se alejó de los cruceros internacionales con la crisis de la covid-19. Reorientado hacia los clientes estadounidenses en el Caribe, fue necesario cambiar todos los carteles y pasar del mandarín al inglés.

Con base en AFP