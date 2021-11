Zapicán, el poblado que clamó por una ambulancia y al que se la llevará Leonardo Cipriani

Locales

Montevideo Portal

El devenir de la ambulancia de Zapicán, un poblado al norte del departamento de Lavalleja, se ha convertido en el tema principal de conversación entre los locales, los caciqueños, que según el censo de 2011 son 553.

El vehículo cero kilómetro que llegó a Zapicán durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez se rompió, y su reemplazo transitorio también sufrió roturas y generó quejas de parte de funcionarios y usuarios de la policlínica de ASSE. El presidente del organismo, Leonardo Cipriani, respondió uno de los reclamos en redes sociales y este martes se alejará tres horas de Montevideo para entregar personalmente una nueva ambulancia en ese centro de salud.

Este mes dejó de funcionar el vehículo que habían recibido hace más de una década y en su lugar llegó una ambulancia Nissan Venette con más de 200.000 kilómetros y en precarias condiciones, como revelan las imágenes a las que accedió Montevideo Portal. Una de las puertas, atadas con alambre, sintetiza la situación.

El presidente de ASSE responsabiliza a la anterior administración por el problema. “Hicimos una investigación administrativa en ASSE y tenemos a dos funcionarios en sumario, porque en el período anterior no se hizo el plan recambio de ambulancias. Lo dejaron pasar”, dijo Cipriani a Montevideo Portal.

“Eso nos afectó 209 ambulancias que no se cambiaron. Obviamente, nosotros estamos comprando vehículos nuevos y negociamos con las firmas que nos venden, que de las 209, nos van a cambiar igual 50, pero tenemos un déficit”, informó el jerarca.

Cipriani descartó que el reclamo de usuarios y funcionarios de la policlínica haya precipitado la entrega del vehículo. “La decisión se tomó hace muchísimo tiempo, por eso está la ambulancia”, respondió horas antes de entregar la unidad.

La queja de los caciqueños se escuchó en los programas de radio de ciudades cercanas, como Nico Pérez y Batlle y Ordóñez, y también en redes sociales. El 25 de noviembre, Micaela Torres publicó en Twitter algunas fotos de la ambulancia transitoria que recibió este mes la políclinica con el siguiente texto: “Está son algunas de las imágenes de la ambulancia que nos enviaron a Zapicán. Obvio ya no está porque se rompió. ¿Nos merecemos esto Cipriani? ¿Nos merecemos esto Salinas? ¿Luis Lacalle Pou ..nos merecemos esto? ¡Estamos olvidados!”.

Una hora y media después, Cipriani le respondió en Twitter: “Micaela, para Zapicán ya está comprada una ambulancia 0km que se está equipando y en los próximos días la tendrán. Lamentamos que en el periodo anterior no se realizó el plan recambio y perdimos 209 ambulancias en todo el país”.

Micaela para Zapican ya esta comprada una ambulancia 0km que se esta equipando y en los próximos días la tendrán.

Lamentamos que en el periodo anterior no se realizó el plan recambio y perdimos 209 ambulancias en todo el País. — Leonardo Cipriani (@LeoCipriani20) November 25, 2021

Ctrl Z



Uno de los pobladores de Zapicán contó a Montevideo Portal el importante rol que cumple el vehículo, para brindar el servicio a personas que viven en zonas rurales y poblados cercanos. Además, destacó que los usuarios de la policlínica muchas veces no tienen acceso a ómnibus para ir a especialistas, porque hay frecuencia de transporte colectivo solo tres días a la semana. Entonces, muchas veces se ven favorecidos por el traslado de la ambulancia para poder llegar a su consulta.

De todas maneras, Cipriani considera que las críticas recibidas tienen un tinte político. “Con estos temas no se debería hacer críticas, cuando se sabe y se fue manejado con los gremios, porque el jefe de Flota habló con los gremios y les explicó la situación, que antes de no tener nada, por lo menos tenían esa camioneta para mover a alguien”, dijo el presidente de ASSE. “Están buscando que se genere la crítica”, agregó.

Por otra parte, reconoció que la ambulancia Nissan que fue enviada a Zapicán no estaba en óptimas condiciones. De hecho, es que la que estaba en Piedra Sola, en el límite de Tacuarembó y Paysandú. “Caí de sorpresa en Piedra Sola, porque me enteré, y cuando vi la camioneta me dio una cosa impresionante y al otro día mandé una Hyundai cero kilómetro”, contó. Finalmente, esa camioneta fue a parar a Zapicán y levantó la protesta.

Cipriani, que este martes a las 10.00 entregará la nueva ambulancia en el poblado, destaca que durante su gestión aumentó en 56 ambulancias la flota de ASSE, lo que lleva la cifra a más de 400, pero reconoce que es un déficit que necesita ser atendido y asegura que tiene un plan de entrega de nuevas unidades que está en marcha.

Montevideo Portal