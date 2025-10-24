Ya empezó: alertas naranja y amarilla por lluvias y tormentas “puntualmente fuertes”

El Instituto Uruguayo de Meteorología, Inumet, advierte que un frente semiestacionario afecta el país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes.
Por esa razón, emitió esta mañana una alerta de nivel naranja y otra de nivel amarillo.
De acuerdo con el citado organismo, en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica, y rachas de viento muy fuertes.
Ambas alertas se producen dentro del periodo de vigencia de un aviso especial emitido por Inumet en la tarde del viernes
El área y las localidades afectadas pueden apreciarse con detalle en el siguiente mapa:
