Wilmar Valdez admitió que renunció a cambio de que no se difundieran los audios

El ex presidente de la AUF Wilmar Valdez admitió que renunció a cambio de que no se difundieran los audios: "Escuché el audio donde digo que la licitación estaba direccionada por el Ministerio del Interior. Luego Ríos me dijo: Wilmar, ¿qué hacemos con esto?".