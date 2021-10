Policiales

Vuelta de tuerca en muerte de gurú de pseudoterapia: no fue covid, sino asesinato

Argentino radicado desde hacía varios años en México, Danel Cipolat se había convertido en una suerte de gurú o influencer en redes sociales, donde sumaba cientos de miles de seguidores.

Cipolat, de 60 años, residía en Cancún e impartía cursos de Quántum Vórtex, una “terapia energética basada en los diferentes niveles de conciencia”, y as u vez publicaba y difundía contenidos “despertistas” y publicaciones extravagantes sobre alienígenas, tormentas solares, energías, etc.







A fines de agosto, una publicación de Cipolat en redes alarmó a sus seguidores. “Esta vez me tocó a mí. Salí positivo de covid, variante Delta. Por lo pronto, no responde a ninguna medicación. Sigue su proceso tremendamente debilitante y molesto. No tengo miedo, estoy abierto para cualquier desenlace y lo que deba ser”, decía el texto.

El 6 de setiembre, los adeptos al gurú leyeron una nueva publicación: “Daniel, nuestro maestro y guía, renació hoy nuevamente en la plenitud e integración de la luz. Renacer porque él siempre nos enseñó que ‘nacer’ en esta vida en realidad era morir y ‘morir’ en realidad era nacer en un plano en el que estamos completamente integrados en la luz, sin la densidad del cuerpo”.

Ambas publicaciones habrían sido hechas por Linda Uribe, asistente de Cipolat, quien se encuentra prófuga de la justicia mexicana.

Nicolás Cipolat, hijo del primer matrimonio del argentino y residente en Ciudad de México, contactó con Uribe y viajó a verla para enterarse de qué había pasado. “Ella me confesó que tenía enterrado a mi papá en el jardín de su casa. Se negó a llevarme a ver el cuerpo. Le pedí el celular para investigar, pero se negó a dármelo y también me confesó que había falsificado el certificado de defunción”, aseguró el joven en un vídeo difundido en sus redes sociales.







Según informa el periódico matritense El País, Cipolat hijo presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQN), que realizó un registro y encontró el cadáver —“el cual fue sepultado ilegalmente en un jardín, aparentemente por su pareja sentimental”, de acuerdo con la FGEQN—con la ayuda de un georradar. El cuerpo estaba a tan solo 25 centímetros profundidad, según TV Azteca. Un acta de defunción —cuya falsedad ha demostrado la autopsia—firmada por el médico Francisco Mendiola Franco, que, atendiendo a su perfil de LinkedIn, fue Director de Salud Municipal de Cancún, exponía que el argentino había fallecido por una angina de pecho, contradiciendo también la versión de la propia Uribe.



“Tenemos el resultado final de la necropsia de mi papá, Daniel Cipolat, y efectivamente no murió de covid ni de un infarto. Mi papá fue asesinado, la necropsia arrojó que tuvo golpes múltiples por el cuerpo, pero fue uno en la cabeza el que lo terminó matando. La sospechosa principal es Linda Uribe, mi abogado presentó la denuncia por homicidio calificado, y el principal cómplice es el médico que hizo el primer certificado falso”, declaró Cipolat hijo en un vídeo que la familia publicó en un canal de Youtube donde informan de los avances del caso.



El abogado Jesús Othon Baca Cacho, representante de la familia Cipolat en México, emitió un comunicado donde confirma los dichos de sus patrocinados.

“Derivado de las investigaciones, los peritos forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo determinaron mediante Necropsia de Ley que la causa de la muerte del señor Daniel Cipolat fue producida mediante diversas lesiones y no a causa del Covid-19”.

Según informa la agencia noticiosa Télam, en el escrito se señala que “aún continúan dictámenes pendientes de practicar” para saber a ciencia cierta las circunstancias en las que se produjo el deceso del hombre.

“Hemos presentado ante el ministerio público competente diversas pruebas que complementan la acusación por el delito contra el respeto de los muertos y norma de inhumación, que se sigue en contra de la imputada Linda Uribe y demás personas responsables”, concluyó el comunicado, en el cual el abogado agradeció el consulado argentino en Playa del Carmen por “su apoyo y solidaridad en el esclarecimiento del caso”.

Ahora, Uribe es sindicada como la responsable de los hechos. “La mujer sigue prófuga y pienso que tiene muchos contactos porque el médico que le firmó el primer certificado de defunción decía que la causa de la muerte fue ‘infarto de miocardio por angina de pecho’”, reveló a Télam Karina, la exesposa de Cipolat, con quien tuvo dos hijos.

Además, la expareja del conferencista agregó: “El doctor Mediola Franco también debería ser indagado por haber mentido en el certificado de defunción”.

Durante los días siguientes al anuncio en redes de la muerte del gurú, algunos de sus seguidores comenzaron una campaña en Twitter utilizando el hashtag #DóndeEstáDanielCipolat, con la finalidad de investigar su situación y dónde se encontraba su cuerpo.

Esto hizo que el hijo de Daniel contactara y luego visitara a Uribe, situación en la que obtuvo la información ya referida.