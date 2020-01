Villar mantendrá candidatura a pesar de preguntarse “qué hacer” ante anuncio de Martínez

Política

El director del hospital Maciel aseguró que Montevideo “necesita” un intendente “dispuesto a trabajar cinco o diez años” y que no esté “para otra cosa”.

Y esto con qué se come

El director del hospital Maciel, Álvaro Villar, dijo este lunes que repensó ser candidato a la Intendencia de Montevideo cuando supo que Daniel Martínez buscará la reelección a la IM, pero enfatizó que continuará con ella por el plan que tiene para la comuna para los siguientes "cinco o diez años".

"Me siento en condiciones de poder armar un equipo y trabajar como hemos trabajado en el hospital: haciendo que las cosas pasen", recalcó en entreviste con el programa Fácil Desviarse, de Del Sol FM.

Villar señaló que Martínez hizo una "muy buena gestión" en la IM, pero que él y el equipo que tiene en mente puede dar "un salto" y "hacer una ciudad mucho mejor". "Sin desmedro de lo que hizo Martínez", advirtió.

"Pienso que esta ciudad necesita alguien que esté dispuesto a trabajar cinco o diez años en la ciudad, y no para otra cosa. En particular, es si estás haciendo una propuesta para dedicarte a eso llenamente o no", comentó.

Villar dijo que eso no es una crítica a Martínez, sino que es una máxima personal: "Yo si me juego por esto me la juego con todo, porque tengo que pensar en esto por los próximos cinco o diez años".

Además, contó que repensó su candidatura cuando supo que Martínez iba a ir por la reelección y que seguirá "porque creo que mi candidatura es un compromiso a diez años".

"Me sorprendió primero (el anuncio de Martínez), y segundo me hizo preguntar qué iba a hacer yo", señaló.

El médico reconoció que no tiene un nombre en la opinión pública, dijo que lo primero que deberá hacer es hacerse "conocer y escuchar" y contó que ya comenzó con las recorridas.

Villar habló de la limpieza de Montevideo y dijo que "no solo" es la limpieza de la calle, sino también el cuidado del aire, los arroyos y las veredas. "Tiene que ver también con la cultura de los montevideanos", dijo.

"Desde qué momento pensamos que tenemos que tirar basura a la calle y que venga otro a recogerlo. La intendencia tiene que hacer su trabajo, pero eso es solo el 70%", enfatizó.

"A la gente que le estoy pidiendo el voto, tengo que darle la confianza y decirle que lo que yo estoy buscando es lograr lo mejor para la ciudad. Y que me voy a basar en eso", sentenció.

Montevideo Portal