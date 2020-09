Villar: “Si (Cosse) lee verá que para Av. Italia no propusimos un tren, sino MetroBus”

Política

El neurocirujano y candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio (FA), Álvaro Villar, le contestó ayer a su competidora en la interna, Carolina Cosse, quien había dicho en nota con El País: "Si por Avenida Italia pasa un tren, consolida una línea divisoria entre el sur y el norte". "Quiero aclarar que yo no hablé de tren por ahí. Si (Cosse) lee la propuesta que nosotros hicimos, no estamos hablando de un tren por allí, estamos hablando de un MetroBus y de algo que une, no divide. Se usa de los dos lados. No estoy hablando de hacer un río. Es una línea de transporte rápida y eso hace lo que hace el transporte en cualquier lugar: democratizar, unir a la gente, a personas de distintos sectores sociales, todas viajando juntas. No hay nada más democratizador que un buen transporte colectivo", dijo Villar ayer en entrevista con César Bianchi en 970 Noticias.

Villar, quien en la pasada madrugada sufrió un evento coronario por el cual debió ser intervenido, estuvo a la tarde en 970 Universal. Allí dijo que sus propuestas en transporte que incluyen un tren, un tranvía y un MetroBus costaría unos 500 millones de dólares y se financiaría como se costeó el sistema de saneamiento: a través de organismos internacionales que no sólo lo financiarían, sino que supervisarían su ejecución.

"Hoy la ciudad llega hasta Las Piedras, hasta El Pinar o Ciudad del Plata. La conexión norte-sur la va a permitir el tren de carga, el ferrocarril central, solo hay que agregarle un tren de pasajeros, y ahí se resuelve la conexión desde Las Piedras hasta la Ciudad Vieja. Necesitamos resolver la conexión de Avenida Italia y 8 de Octubre, que hoy la realizan un montón de líneas de ómnibus que hacen todas el mismo recorrido. Eso lo teneos muy estudiado: ahí iría el MetroBus por Avenida Italia, 8 de Octubre y una línea hacia el Cerro, y un tranvía en 18 de Julio", explicó.

Villar también se refirió a la supuesta denuncia en su contra que le habría interpuesto el directorio de ASSE por unanimidad por eventual conjunción del interés público con el privado cuando era director del Hospital Maciel. "Me comuniqué con Fiscalía y me aclararon que no hay ninguna denuncia contra mí. Ese planteo no es cierto. Tampoco contra mi gestión, me dijeron que las denuncias deben ser contra personas, no existe denunciar a la gestión. Así que eso se debería aclarar, corresponde por respeto a la verdad", dijo.

"Hace muy mal al sistema que se estén creando estas noticias y después se salgan a aclarar. Si se plantea que el directorio de ASSE decidió por unanimidad hacer una denuncia penal contra la gestión, no puede ser que ahora resulta que era falso. El gobierno da señales de meterse en la campaña electoral de Montevideo. ASSE tiene mucho trabajo por hacer, tiene que dedicarse a resolver los problemas de la salud: que no se posterguen más operaciones por falta de anestesistas, que no se saquen tomografías al sector privado cuando en los hospitales.