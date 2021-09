Viera dijo que apoya a Cardoso “mientras no se demuestre que ha cometido un delito”

Política

El actual ministro de Turismo, Tabaré Viera, dijo este lunes con respecto a su antecesor, el ahora diputado Germán Cardoso, que “mientras no se demuestre que ha cometido un delito, lo vamos a apoyar”.

El exintendente de Rivera agregó que en “caso de demostrarse lo contrario, obviamente no lo vamos a apoyar”.

En diálogo con Canal 5, Viera además sostuvo que “la actitud de Martín Pérez Banchero (exdirector nacional de Turismo cesado por Cardoso) es una situación que también se va a esclarecer”.

“En este caso no es que apoyemos o no apoyemos, bregamos y estamos con toda la disposición a que las cosas queden muy claras y se llegué hasta las últimas consecuencias en materia de esclarecimiento de las responsabilidades”, afirmó el ministro.

En referencia a la coyuntura en el Partido Colorado después de lo acontecido, Viera dijo que “es una situación muy desagradable, porque además surge de un tema personal y laboral entre dos representantes del Partido Colorado en el gobierno”.

“No estamos contentos, no nos hace bien. Pero son temas no del partido, no de la coalición, no del gobierno. Es un tema entre dos personas fruto de una relación laboral que se deterioró”, sostuvo el jerarca, que aclaró que por esa razón ya está trabajando la Comisión de Ética del partido más allá de la comisión investigadora del Parlamento.

La comisión investigadora de Turismo comenzó a funcionar este lunes, con el objetivo de analizar contrataciones y compras realizadas en particular de publicidad desde 2010 a la fecha por esa cartera.

En particular, los hechos denunciados por la bancada del Frente Amplio refieren a compras de publicidad realizadas de forma directa, sin licitación, cuando estaba al frente de la cartera de Turismo.

Cardoso solicitó —luego de renunciar al cargo de ministro— que se investigaran los últimos diez años de gobierno frenteamplista en el ente.

El exministro de Turismo comparecerá este martes como denunciante, mientras que también asistirá como denunciante Eduardo Antonini, diputado del FA, que denunció la gestión de Cardoso.

Pensando en la zafra

Viera además anunció que para el mes de octubre está agendada una reunión entre todos los ministros de turismo de los países del Mercosur y que también participará el de Chile.

El objetivo será intercambiar información sobre “protocolos, vuelos, operativas de frontera”, entre otros temas comunes.

