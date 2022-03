Video: soldado ruso se abre paso entre ciudadanos ucranianos con granadas en las manos

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video donde se ve a un soldado ruso con, presuntamente, dos granadas en sus manos, abriéndose lugar entre ciudadanos ucranianos. Según informa el medio británico Daily Mail, el hecho ocurrió en la ciudad ucraniana de Konotop, ubicada a lo largo del río Rezuch y catalogada como una ciudad “importante” por su centro industrial y de transporte.

La crónica del medio anteriormente mencionado, el soldado ruso exige a los ciudadanos ucranianos que se rindan, mientras que los nacionales le gritan “vergüenza”, “no caminen mostrando sus granadas” y otros de ellos lo empujan, como se puede ver en el video. Además, indicaron que la presencia del soldado se justifica porque estaban negociando una “rendición” de los locales luego de rodear la ciudad.

Russian invader walks through crowd of Ukrainians holding up a GRENADE in each hand



WATCH: https://t.co/k816tcfO31 pic.twitter.com/VgV4IVd9tG