Video de mujer gritando “cucos” en eventual gobierno del PN enojó políticos y periodistas

Política

Durante este fin de semana las redes volvieron a tener un rol protagónico en la vida política de nuestro país. En este caso, se generó una nueva polémica por un video en el que una mujer, simulando hablar por teléfono, comienza a hablar (en un tono alto) sobre las cosas que tendrá que dejar de hacer en un futuro, en un supuesto caso de que gane las elecciones el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou.

"¿Vacaciones? De vacaciones olvídate. No, yo no me voy a quedar", dice la mujer y seguido a sus dicho, se repite "yo no me voy a quedar" por otras personas que estaban allí en forma de coro. Y continúa: "Si vos sabés que tengo cuatro chiquilines y saben que van al liceo y por suerte, tienen los boletos gratis", comenta la mujer, seguido de un grito de festejo.

"Pero mirá si cambian y les sacan los boletos gratis a los chiquilines. Además, van a poner cupos para entrar a la Universidad", sostiene esta mujer.

Finalmente, la mujer dice: "Pero mirá, yo estaba dudando, pero ya me decidí" y acompañado de otras personas que estaban allí rematan en coro: "me quedo con el pelado".

El video se repitió en distintas zonas y lugares del país. Otras paradas de ómnibus, pero también en la terminal del shopping Tres Cruces.

Este video causó un fuerte rechazo en algunos dirigentes políticos de oposición y algunos periodistas. Leonardo Sarro e Ignacio Álvarez se hicieron eco de esta situación y fueron contundentes en su red social Twitter. Álvarez posteó el video y simplemente escribió: "Vergüenza ajena". Por su parte, Sarro fue aún más escueto, el periodista escribió: "Una pesadilla".

De este episodio también reaccionaron algunos políticos del Partido Colorado. El excandidato a vicepresidente colorado, Robert Silva, se refirió a este video y sostuvo que la gente "por suerte" ya no se deja influenciar por este tipo de "personajes".

"Por suerte cada vez son menos los uruguayos que se dejan influenciar por estos personajes que hasta ayer levantaron la bandera de que el miedo no era la forma. Ahora lo pretenden generar a través de la mentira y del engaño. Más que nunca: ¡¡¡Vamos por el cambio!!!", sostuvo el colorado.

Otro colorado que se refirió a estos hechos fue el actual senador José Amorín Batlle. Amorín escribió: "Luego de la "invasión" del Shopping y terminal de Salto, ahora aparece la "intervención" en Tres Cruces. No es respetuoso ir a gritar consignas que pueden ofender a los demás a lugares públicos. Eso no es Libertad ni Democracia. Y no se olviden de su slogan, #ElMiedoEsLaForma".

Finalmente, Montevideo Portal se comunicó con el comando de campaña del Frente Amplio y tanto el nuevo coordinador de campaña del candidato frentista, Yamandú Orsi, como Ramón Méndez, coordinador de los equipos técnicos de Daniel Martínez, admitieron que "no tienen conocimiento del hecho, pero ambos aseguraron que no pertenece a una organización oficial del partido". "Parecería un intervención urbana", sostuvo Orsi.

Montevideo Portal