Víctima de presunta violación en Valizas busca radicar la denuncia

La joven, que ya no se encuentra en el balneario, hizo gestiones ante Prefectura para denunciar formalmente la violación.

La joven que fue víctima de una presunta violación en un camping de Valizas se comunicó este jueves con personal de Prefectura para radicar la denuncia sobre el hecho, informó Subrayado.

El noticiero consignó que, tras abandonar el camping de Valizas, la joven se dirigió hacia Punta del Diablo, donde inició las gestiones para hacer la denuncia.

Desde la Armada indicaron a Montevideo Portal que no tenían constancia de que hubiera una denuncia sobre el caso. De todas maneras, aclararon que el camping no se encuentra en jurisdicción de Prefectura sino de la Seccional 4º de Castillos, que investiga el caso.

Prefectura ya había puesto el caso en conocimiento de la Seccional a partir de la denuncia del propietario del camping, Werther Blanco.

El propietario decidió transmitir lo ocurrido a las autoridades para que se indague la verdad. Sin embargo, al no haber todavía una denuncia policial sino una constancia (el hecho se denunció a Prefectura y no a la Policía directamente) no hay fiscal asignado al caso.

El dueño del camping, Werther Blanco, dialogó al respecto con el periodista rochense Robert Santurio, y dijo que "antes de decir que la violación sucedió hay que buscar las pruebas".

"No hay que apurarse y hay que ver bien las cosas, porque estos casos son complejos", dijo. Señaló que habló con la presunta víctima y le pidió varias veces que hiciera la denuncia, a lo que la joven se negó.

"La denuncia la tiene que hacer la persona en sí. La hice yo porque ocurre en mi lugar y porque se trata de llegar a la verdad. Y yo denuncié pero no acuso. Yo no soy quien para juzgar o investigar", manifestó.

