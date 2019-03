Verónica Alonso dijo que irá a la marcha del 8M pero no apoya paro

Política

"Estoy en contra del paro, no de las reivindicaciones", dijo Verónica Alonso en declaraciones a Informativos Carve, donde opinó que un paro "no es la herramienta para reivindicar todo aquello por lo que, como mujer, voy a seguir peleando".

"No estoy en contra de las mujeres, tengo tres hijas soy precandidata mujer y voy a luchar todos los días por lo que todavía no se ha conseguido", manifestó la precandidata nacionalista.

"No creo que parando el país se consiga nada", remarcó, señalando que, no sólo cree inapropiado el pario, sino que el hecho de que se pretenda que sea sólo de mujeres lo hace discriminatorio.

"Las reivindicaciones son de igualdad de derechos y ante la ley, de eso se trata. Hombres y mujeres somos diferentes hasta biológicamente, pero lo que pedimos es algo lógico; la igualdad de derechos", refirió.

Voy a ir a la marcha como todos los años", anunció Alonso, a pesar de que no comparte todas las reivindicaciones de algunos sectores del feminismo, y lamentó que en la marcha a veces se produzcan "situaciones de violencia donde parece que a los hombres hay que mandarlos al paredón. Yo no me siento en ese lugar, quiero representar a la gran mayoría de mujeres que creen que la vida se construye entre hombres y mujeres, y no que los hombres son los culpables de todos los males".

En otro orden de cosas, insistió en que si accede al gobierno va a prohibir las ocupaciones de lugares de trabajo. "El PIT-CNT tiene gran parte de responsabilidad en que el aparato productivo del país esté estancado, acobardado por estas situaciones que se generan, que atenta contra el derecho de propiedad y el de los trabajadores que quieren seguir trabajando".