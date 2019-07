Verificadouy

VerificadoUy: Lacalle Pou no dijo que la reforma laboral brasileña es “innovadora”

Un posteo publicado en Facebook el 7 de junio asegura que el candidato a la presidencia del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, calificó como "innovadora" la última reforma laboral aprobada en Brasil, en julio de 2017. La publicación, que en un mes y medio se compartió más de 7.000 veces, es falsa. El líder del sector Todos nunca dijo eso.

Antes, en abril de 2018, ya se había vinculado a Lacalle Pou con una postura favorable a la reforma impulsada por el ex presidente brasileño, Michel Temer. El 24 de ese mes circuló en Twitter una foto del candidato blanco con la misma frase: "La reforma laboral de Brasil es innovadora". Ese posteo superó los 100 retuits y también es falso.

Esta reforma laboral fue rechazada en Brasil con numerosas manifestaciones y huelgas generales durante el año de su discusión parlamentaria.

Lacalle Pou fue consultado en agosto de 2017 por el diario El País sobre su posición respecto a esa reforma, justo un mes después de que Brasil aprobara la iniciativa. Se le preguntó si Uruguay debía adoptar una política similar a la del país vecino. Respondió que consideraba prudente evitar reaccionar por "estímulos exógenos". "No sería partidario de que Uruguay reaccione ante una reforma laboral de Brasil y por ende disparar la nuestra. Sí creo que naturalmente la jornada laboral va a cambiar, por varias razones que son totalmente ajenas a Uruguay", añadió.

A fines del mismo mes, el candidato fue interrogado nuevamente por este asunto y reafirmó su posición. Durante un rueda de prensa aseguró que, de los 10 puntos clave del texto de Temer, coincidía solo con uno: la flexibilización horaria.

"No es ni aumentar la carga horaria ni necesariamente reducirla, es que va a transformarse. Por eso es que hay que abrir mucho la cabeza. Si el aprendizaje va a formar parte del horario laboral, si la actualización constante, si la posibilidad de trabajar parte en la casa, notoriamente la productividad es un elemento que va a estar en todos nosotros", dijo en ese momento, según publicó TNU.

En octubre de 2018, la Revista Noticias entrevistó a Lacalle Pou y le planteó que el Partido Comunista había advertido que, si el PN llegaba a ser gobierno, aplicaría una reforma laboral similar a la de Brasil.

El entonces precandidato respondió que "los comunistas no leyeron" lo que dijo sobre la reforma. "Leí un informe del portal Infobae que detalla en 10 puntos en qué consistía la reforma laboral brasileña, y después busqué la propia reforma, y dije que había muy pocas medidas de esas que me parecían atendibles. Alguna sí: el tema del cambio de horario, porque el mundo va hacia la productividad y las ocho horas ya no serán ocho horas, pueden ser cuatro más estudio o tres en la casa y otras horas en el trabajo", detalló Lacalle Pou.

Consultado por Verificado.uy, el candidato negó nuevamente haber hecho tal afirmación y aseguró que le parece "un disparate". "Jamás dije eso", reafirmó. Asimismo, se mostró favorable a instaurar un debate en torno a la flexibilización horaria de las jornadas laborales.

Propuesta de gobierno

El líder del sector Todos presentó en abril de este año su programa para el período 2020-2025. Dentro del apartado de relaciones laborales, se menciona la necesidad de debatir sobre las nuevas modalidades de empleo, "velando por encontrar un marco que se adapte a las condiciones del presente".

El equipo de Lacalle Pou propone "actualizar la normativa laboral" apoyado en la negociación colectiva. El programa plantea, en ese sentido, formalizar un ámbito tripartito con el fin de analizar el marco regulatorio para "enfrentar las nuevas realidades laborales", junto a la academia. "Si no lo discutimos entre todos, los cambios terminara´n por imponerse y no necesariamente de la mejor manera", se argumenta en el programa del candidato del Partido Nacional.

El artículo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.

