Vendedores de nafta dicen que hay un abastecimiento de un 50% o 40% menos por los paros

Locales

Tras la paralización llevada adelante por la Federación Ancap (Fancap) el pasado martes de la refinería de La Teja, el suministro de combustible en todo el país se vio afectado. Según dijo a Montevideo Portal el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), Daniel Añón hoy "se va achicando" el impacto del paro, pero que aun actualmente hay en promedio un abastecimiento total de "un 50% o 40% menos".

"Uno dice, no pasa nada, pero al último paro, o desde la semana anterior, también se le suman unas medidas que no salen a la luz, que es que no hacen horas extras. ¿Y qué significa que no hagan horas extras? Significa que a las 3:30 permiten que se queden adentro nada más que 10 (camiones) de Ancap porque tienen el 50% del mercado y 5 y 5 de los otros dos sellos (Disa y Axion)", afirmó el empresario que añadió que "eso achica la cantidad de salida de combustible".

"Hay que sumarle a eso el susto de la gente con el paro de la refinería que ya esta funcionando desde el día de hoy. Está desde el día de ayer, pero recién hoy empezamos a producir".

Dijo que si bien el desabastecimiento se dio en todo el país, se percibió un impacto destacable en el litoral, como en Colonia y Soriano, a raíz de la falta de suministro de gasoil para los productores rurales, en plena zafra de cosecha y con la siembra de la soja en otros lugares. En el área metropolitana, Canelones y Maldonado, el impacto fue en la venta de nafta.

"A partir del día de ayer se empezó a normalizar, pero no a normalizar en el sentido del 100% de la operación", agregó Añón.

El presidente de la Unvenu dijo que "si no hay paro, que no hay nada programado por ahora", esperan que sobre el fin de semana se reestablezca el abastecimiento.

Por su parte, el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, dijo a Montevideo Portal que la medida de Fancap afectó notoriamente a la zona del litoral en el momento de zafra que se vive actualmente, debido al suministro del gasoil. Advirtió además que las zonas "más alejadas son las más complejas" en cuanto al abastecimiento.

"La situación por el error sindical nos ha expuesto", afirmó el jerarca, que agregó que este miércoles hubo entre 70 y 80 estaciones de todo el país que estuvieron parcial o totalmente sin suministro.