Vecina denuncia que interno fugado de Las Rosas en setiembre ataca a expareja del preso

Policiales

El pasado 15 de setiembre se constató la faltante de un interno alojado en la Unidad N.º 13, también conocida como Cárcel Las Rosas, según informó el periodista Gabriel Pereyra y confirmó el Ministerio del Interior a través de una publicación en Twitter.

El hombre interno que se fugó tiene 33 años y, según el interior, es una persona primaria que cumplía prisión preventiva a la espera de su condena definitiva. La cartera de seguridad avisó a la Fiscalía, quien ya investiga el caso. El reportero, en tanto, aseguró que la persona que escapó es un narcotraficante de Maldonado. Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que la persona fue imputada por un delito “negociación de sustancias estupefacientes".

Este viernes el medio local Fm Gente informó sobre la denuncia de una vecina, quien asegura que esta persona amenaza a su expareja, ingresa a la casa donde esta vive y que “toma mate” alrededor de una seccional policial fernandina. La vecina que dialogó con el medio anteriormente mencionado señala que en la noche del jueves este individuo ingresó a su casa y se dirigió a la policía para hacer la denuncia, pero no recibió respuesta.

“Primero le dijeron a la expareja de (Martín) Funes (el interno buscado) que ‘estaba drogada’ y que él no estaba requerido; luego las maestras del CAIF a dónde va la niña de la expareja de Funes también la acompañaron a denunciar porque el fugado se presenta en el centro”, informa FM Gente. "El hombre no la deja vivir y ya no sé qué hacer, me van a llamar que las encontraron muertas", sostuvo la denunciante.

Por su parte, Montevideo Portal dialogó con fuentes del Ministerio del Interior quienes aseguraron que se lo está buscando, que se está trabajando en el tema y que la Jefatura de Policía de Maldonado está procurando encontrarlo. Con respecto a la denuncia, desde la cartera de seguridad prefirieron “no hacer comentarios”.