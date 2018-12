Vázquez se reunió con dirigentes del FA y les dijo que las encuestas se equivocan

Política

Tabaré Vázquez se reunió con legisladores y diversos dirigentes del Frente Amplio en la residencia de Suárez y Reyes en una comida de fin de año en donde hablaron del 2019, que estará marcado por las elecciones.

Allí, el presidente criticó a las empresas encuestadoras y a la oposición.

En esta línea, cuestionó la última encuesta de Equipos Consultores que indica que el FA está cuatro puntos porcentuales por debajo del Partido Nacional.

"Como lo digo acá lo digo en cualquier lado así que no tengo problemas. Tenía contrato (con la encuestadora) pero yo no quería tener una consultora y di instrucciones para que luego del 15 de diciembre esta consultora no siguiera. El 17 de diciembre me bajó cinco puntos (de aprobación). ¡Qué casualidad!", ironizó el presidente frente a los presentes, según consigna El Observador.

"Fue la misma que dijo que en la última campaña electoral, cuando yo decía que ganábamos con mayoría parlamentaria, que teníamos 39 %", recordó.

Según indicó La Diaria en base a declaraciones de algunos invitados, Vázquez habló durante 20 minutos y les recordó a los presentes que el año electoral será "duro".

En este sentido, señaló que la intención de la oposición es negar todo lo que se hace desde el Gobierno y que siempre acusan que está "todo mal". Además, aseguró que utilizan la estrategia del "enchastre", por lo que expresó que hay una "pérdida de valores" en la política.

Montevideo Portal