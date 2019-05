Van ocho femicidios desde que empezó el año y se realizó una nueva Alerta Feminista

Locales

Cuatro femicidios en un dos semanas. Ayer se encontró muerta una adolescente de 17 años que había fugado del INAU. Hoy apareció el cuerpo de otra mujer, que se presume que es Micaela Onrrubio. La Coordinadora de Feminismos cuenta ocho femicidios en lo que va del año. Por estas razones, este jueves se realizó una nueva Alerta Feminista en la plaza Libertad, en el centro de la capital.

"Otra vez la noticia desgarradora. Otra vez el nudo en la panza, la asfixia en la garganta y el llanto en los ojos. Otra vez nos roban la vida. Otra vez una mujer. Y otra vez desde el dolor y la rabia, desde la necesidad de estar juntas, de apretar los puños, de construir confianza, de estar Alerta", expresa la proclama de la concentración, que cuando se elaboró hablaba de tres femicidios, porque aún no se conocía el de la adolescente de 17 que fue asesinada por su pareja de 42.

"Todo irrumpió muy violentamente, porque aparecieron cuerpos o pedazos de cuerpos en bolsas, tirados en tajamares o en ríos, lo cual trata de una violencia que es muy fuerte y muy dolorosa para las familias y para nosotras también", dijo Pamela Hernández, de la Coordinadora, en diálogo con Montevideo Portal.

La proclama hace referencia a los casos de Blanca Costa, de 83 años de edad y oriunda de Castillos, asesinada en un presunto robo donde fue atacada brutalmente, de Lucía María Invernizzi Rivero, 28 años, desaparecida desde 16 de mayo de su casa en Cordón Sur y uno más sin identificar aún. Los dos últimos cuerpos fueron hallados en diferentes puntos de Canelones, los dos con signos evidentes de una brutal violencia.

Para Hernández, "falta problematizar todos estos temas desde la niñez y la adolescencia, desde el lenguaje, desde la cultura de la violación que está impresa en el machismo, los celos, la posesividad; todo eso que conocemos al final de la historia por los femicidios. Pero atrás de eso hay toda una cuestión que no se habla y no se trabaja, donde el Estado es responsable también por no actuar", reflexionó.

"Es difícil tener en contra una cultura que es patriarcal, porque siempre el ojo está puesto en nosotras: en cómo íbamos vestidas o en si nos lo buscamos y nunca puesta en los hombres y en lo que lleva a terminar teniendo una alerta por cuatro mujeres en dos semanas", señaló la activista.

Hernández subrayó la importancia de que las personas "se informen más" e instó "a que deconstruyan sus privilegios y sus propias violencias y a salir a la calle cada vez que hay una mujer desaparecida o víctima de un femicidio".