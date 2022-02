Valenti respondió a Bordaberry y recordó que la Pantera Rosa se usó en referéndum del 2003

Ante la intimación judicial realizada por la Metro-Goldwyin-Mayer por la utilización de la imagen de la Pantera Rosa en la campaña por el sí para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el publicista Esteban Valenti realizó un tuit en el que hizo referencia a la prohibición que le fue notificada al comando y relacionó este hecho con el exsenador Pedro Bordaberry.

“Como estamos creciendo el estudio de Bordaberry que representa a la transnacional Metro-Goldwyn-Mayer nos prohibió el uso de la Pantera Rosa”, publicó el encargado publicitario de la campaña por el sí, al tiempo que agregó la imagen de una jirafa de color rosada acompañada del slogan “vota sí”.

Sin embargo, la publicación no fue tomada del todo bien por el exlegislador colorado, que le respondió a Valenti con un insulto. “Mentiroso compulsivo estás desesperado; no tengo nada que ver con estudio jurídico alguno; busca por otro lado, nabo”, escribió el colorado en su cuenta de Twitter, algo que generó algunas respuestas de Valenti.

Dijo, en primer lugar, que a los “feroces negativos”, senadores “frustrados” e intendentes que “matan el carnaval de la patria” se les nota el “temblor” que les “entró”. “Se les nota demasiado. Debe ser por la encuesta de ayer, donde una empresa se cubre de todas sus precisiones: 35% de indecisos. Crecemos”, aseguró.

Posteriormente, apuntó contra Bordaberry y dijo que, aquellos que lo defienden, “ninguno desmintió lo fundamental”, que la negativa a la cadena de radio y televisión, del Estadio Centenario y ahora el uso de la imagen de la pantera rosa, al tiempo que aseguró que se usa “todo el poder del Estado” y que se hacen declaraciones “agraviantes” por parte del oficialismo.

“La pantera rosa se utilizó ampliamente y sin ningún problema en la campaña del referéndum por ANCAP en el 2003. Ahora se despertó el león transnacional”, añadió.ç

Finalmente, en un tuit posterior respondió directamente al exlegislador, Valenti reconoció su error sobre el estudio de abogados y contó que ya se había disculpado. "No es tan grave, no creo que sea pecado representar a la MGM. Usted representa otras empresas extranjeras. Inteligente", escribió.

