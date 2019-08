Valenti acusó a Ripoll por el sumario a la directora del Solís; la sindicalista respondió

Locales

Ripoll le pidió a Valenti que no sea ignorante y le exigió que pida disculpas por “irrespetuoso”.

No lo creo

El exdirigente frenteamplista y publicista Esteban Valenti hizo en Facebook una acusación contra la sindicalista Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom, a quien señaló como la responsable del sumario a la directora del Teatro Solís, Daniela Bouret.

Días atrás, la Intendencia de Montevideo (IM) inició un sumario administrativo a Bouret luego de que una investigación constatara "un ambiente laboral insano" en el Solís y señalara a la jerarca como una de las responsables, según informó El Observador.

Este sumario se inició un año después de que algunos funcionarios del Solís denunciaran a Bouret por su "maltrato psicológico" y "hostigamiento laboral".

Más allá de esta determinación, Valenti escribió en Facebook una dura acusación contra Ripoll: "Valeria Ripoll trabaja en el teatro Solís y es la que acosa a la directora Daniela Bouret por exigir que trabaje como todos los trabajadores. Y la IM le hace sumario. Y ADEOM obviamente defiende a los que no trabajan".

Sin embargo, la sindicalista respondió al comentario de Valenti: "Señor, no sea ignorante, hable con argumentos. Yo trabajo en la Orquesta Filarmónica, Bouret no es mi directora y yo no soy una de las denunciantes".

"Debería pedir disculpas por irrespetuoso y mentiroso. Y me extraña que desconfíe del debido proceso y la resolución jurídica que luego de la investigación aconseja realizar un sumario", añadió Ripoll.

Montevideo Portal