Vademécum termal: qué dice la ciencia sobre las aguas que destacan a Salto y Paysandú

Durante décadas, las termas de Salto y Paysandú construyeron su prestigio sobre los atributos de sus aguas con efectos beneficiosos para la salud. Visitar los centros termales siempre ha sido sinónimo de terapia. Ahora, por primera vez, ese conocimiento cuenta con una base científica sistematizada.

Se trata del Vademécum de Aguas Minerales Termales del Uruguay, que reúne años de investigación sobre la composición y las propiedades de las aguas termales del litoral y se propone transformar un recurso turístico en una herramienta respaldada por evidencia.

La publicación se presentó este mes en Salto, Guichón y Termas de Guaviyú (Paysandú). Detrás del trabajo se encuentra un equipo integrado por investigadores de la Universidad de la República y de la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus principales referentes aparecen la doctora Elena Alvareda, directora del Departamento de Agua del Cenur Litoral Norte; el médico hidrólogo español Francisco Maraver, editor y coautor de la obra; y la especialista argentina Lorena Vela, autora y editora del volumen. En total, participaron alrededor de 30 investigadores procedentes de distintas áreas del conocimiento.

La palabra “vademécum” suele asociarse al ámbito médico y farmacéutico. En esencia, significa una obra de consulta que reúne información técnica y científica sobre un determinado tema. En este caso, el objetivo apuntó a caracterizar las aguas minerales y termales del litoral uruguayo, identificar sus particularidades físico-químicas y establecer cuáles son sus potenciales aplicaciones desde el punto de vista del bienestar y la salud.

Para ello se estudiaron nueve pozos termales ubicados en Salto y Paysandú. Los investigadores analizaron la composición química de las aguas, su mineralización, su origen geológico y sus características hidrogeológicas. El resultado es una especie de mapa científico del termalismo uruguayo que permite comprender qué distingue a cada surgente y por qué no todas las aguas son iguales.

Uno de los hallazgos más relevantes refiere a las Termas de Almirón, cercanas a Guichón y a 90 kilómetros de la ciudad de Paysandú. El estudio concluyó que sus aguas constituyen un caso singular dentro del sistema termal uruguayo. A diferencia de la mayoría de los complejos termales del litoral, vinculados al acuífero Guaraní, Almirón pertenece al sistema San Gregorio-San Vicente y presenta una mineralización notablemente superior. Los análisis determinaron que se trata de aguas cloruradas sódicas con una concentración mineral cercana a seis gramos por litro, una cifra excepcional para los estándares nacionales.

Esa composición abre perspectivas que van más allá del turismo recreativo. Según los investigadores, la elevada mineralización puede resultar especialmente valiosa para tratamientos complementarios vinculados a patologías dermatológicas, procesos degenerativos crónicos, osteoartritis, fibromialgia y dolores persistentes del aparato locomotor. No se trata de atribuir propiedades milagrosas a las aguas, sino de identificar científicamente cuáles son sus características y en qué contextos podrían aportar beneficios.

Por tanto, el trabajo también busca posicionar a Uruguay dentro de una corriente internacional que concibe al termalismo como parte de las estrategias de salud y bienestar. En Europa, la hidrología médica constituye una disciplina consolidada desde hace décadas y en ello se han fijado los propulsores de esta investigación.

El desafío para el litoral uruguayo consiste ahora en transformar ese conocimiento en oportunidades de desarrollo, diversificando la oferta turística y fortaleciendo la identidad de complejos como Arapey, Daymán, Guaviyú y Almirón.

Los próximos pasos del vademécum incluyen profundizar los estudios clínicos y evaluar con mayor precisión los efectos de las aguas sobre distintas patologías. Lo que ya quedó demostrado es que debajo de la superficie existe un patrimonio natural mucho más complejo de lo que se suponía.