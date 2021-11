Vacunación a niños de 5 a 11 años iniciará en segunda quincena de enero, dijo Delgado

Locales

Montevideo Portal

En conferencia de prensa este viernes, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, confirmó que a partir de la segunda quincena de enero se "comenzará a tener el suministro de vacunas para menores de 12 años" de la mano de Pfizer. Más temprano en la semana, el Grupo Asesor de Vacunas recomendó avanzar en la inoculación a los niños de entre 5 a 11 años.

La intención del Gobierno es "llegar al inicio del año lectivo con aquellos niños que estén inmunizados", ya que se prevé dar ambas dosis antes de que comiencen las clases el 7 de marzo. En este sentido, Delgado indicó que “cuantos más niños lleguemos, será muy importante para hacer un sistema sanitario robusto".

De esta manera, el político hizo hincapié en que el inyectable no será obligatorio, sino que precisará el consentimiento de los padres para que los infantes se vacunen. No será, además, discriminatoria, señaló Delgado: "convivirán niños no vacunados y vacunados", manifestó, pero detalló que "todos aquellos que se quieran vacunar e iniciar el año lectivo inmunizados lo van a poder hacer y el Gobierno les va a garantizar la disponibilidad de vacunas y vacunatorios para poder hacerlo".

Al respecto, el secretario de Presidencia sentenció: "Esperamos mucha responsabilidad" y que sea una decisión "no política, sino científica para vacunar".

Nuevas preocupaciones

Consultado al respecto, Delgado se refirió a la nueva variante de la covid-19, denominada omicron y proveniente de Sudáfrica.

De acuerdo con el político, esta cepa "agarra al país con nivel de vacunación importante". En este marco, "uno valora" el nivel de inmunización "que nos da otra robustez en materia sanitaria, hay otra tranquilidad”, consideró.

Dicho esto, Delgado afirmó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) está trabajando en la secuenciación genómica de los casos para saber el tipo de cepa para detección temprana. "Hasta ahora no se detectó", aclaró.

Montevideo Portal