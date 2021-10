Usuario dijo que prótesis a mujeres con cáncer ya existían con el FA y Salinas le contestó

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, participó este martes de un evento organizado por el Programa Nacional de Control del Cáncer, en conmemoración del Día mundial de lucha contra el cáncer de mama. En dicha instancia, realizó varios anuncios, entre ellos, que el 100% de las mujeres que tengan que realizar un procedimiento de reconstrucción de mama van a recibir sus prótesis de mama de forma gratuita.

El secretario de Estado reconoció en dicha instancia que dichas prótesis “están dentro de la canasta” del Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS). No obstante, afirmó que, durante anteriores administraciones, dicho suministro alcanzaba “un 50 por ciento” de las mujeres que lo requerían.

Un usuario de internet despistado (@Zafarrancho16) pidió en su cuenta de Twitter que alguien le diga al ministro Salinas que las prótesis gratuitas “ya existían con el gobierno del Frente Amplio”. “De nada…”, acotó.

El ministro respondió al internauta y dijo que dicha afirmación “no era así”. “Solo se cubren el 50% de las mujeres que reciben endoprótesis y lo hacen a través del BPS. Justamente la medida va dirigida a TODAS (100%) especialmente las menos privilegiadas o de menores recursos que no pueden acceder al BPS. Los datos no admiten discusión”, contestó el secretario de Estado.

Asimismo, Salinas reiteró otro anuncio que tiene que ver con el estudio de ganglio centinela. Según dijo, este examen no estaba en la canasta de prestaciones del país, pero informó que ahora sí forma parte de esta.

