Uruguayos más cerca de poder ingresar a EE.UU. sin necesidad de tramitar Visa: ¿por qué?

La Embajada de Uruguay en Estados Unidos informó este miércoles a través de su cuenta de X que los ciudadanos con pasaporte uruguayo podrán postular para ingresar a Estados Unidos sin la necesidad de tramitar una visa.

Según la Embajada, “el departamento de Estado de los EE.UU. anunció que la tasa de rechazo de visas de no inmigrantes de Uruguay es del 2,63%”, por lo que se ubicó por debajo del umbral del 3% marcado por el gobierno norteamericano.

“Gracias a los importantes esfuerzos de ambas naciones, Uruguay ahora cumple con los requisitos para la admisión al VWP [Visa Waiver Program – Programa de Exención de Visa] en el año fiscal 2025, lo que resalta la fortaleza de la cooperación entre Estados Unidos y Uruguay en materia de migración y seguridad”, informó la Embajada.

Las visas de no inmigrantes son otorgadas y necesarias para las personas uruguayas que planean ingresar a los Estados Unidos de manera temporal, por turismo, tratamiento médico, negocios, trabajo temporal, estudio u otras razones similares.

Actualmente, el costo del trámite para la solicitud de la Visa es superior a los US$ 180.

Según informó Cancillería, todavía no fue aprobado, pero se inició el proceso para que Uruguay logre que sus ciudadanos no requieran Visa para viajar al país norteamericano.

