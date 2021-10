Uruguay reclamará en conferencia de la ONU más recursos para mitigar el cambio climático

Política

El ministro de Ambiente dijo que desde el gobierno son críticos porque entienden que los países desarrollados no aportaron “lo suficiente”.

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, se reunió este lunes con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y, tras el encuentro, brindó una rueda de prensa en donde habló sobre la postura que comunicará Uruguay en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).

En ese sentido, el colorado detalló que en el año 2015 la comunidad internacional, sobre todo los países desarrollados, se comprometieron a aportar mil millones de dólares para el año 2020 y luego mantener esa cifra para el 2025. El líder de Ciudadanos aseguró que Uruguay “trabajará para que esa cifra aumente para el 2025”.

El secretario de Estado dijo que desde el gobierno son “críticos” porque entienden que las naciones no desembolsaron “lo suficiente”, que no se alcanzó la cifra y que Uruguay es “perjudicado” por los niveles de emisión generado por las potencias.

“Nosotros somos críticos, creemos que los desembolsos no fue lo suficiente, que no se ha alcanzado esa cifra y países como el nuestro, que no son generadores de efectos a nivel importantes a nivel internacional, sino que son perjudicados por lo que en algún momento hicieron los países desarrollados, necesitamos de esa ayuda internacional para trabajar en esa adaptación e instrumentar los planes que tenemos”, aseguró.

Finalmente, Peña sostuvo que Uruguay tiene un plan de adaptación al cambio climático, un plan para la adaptación de costas, ciudades y agricultura, pero que necesita de instrumentos financieros para “poder aplicarlos”.

“Por eso hemos decidido en acuerdo con el presidente reclamar por estos recursos en este ámbito”, concluyó.