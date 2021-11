Unión Armenia dijo en comisión que contratación del club no tuvo vínculo con Kechichian

Política

Montevideo Portal

La Comisión Investigadora de Turismo recibió a autoridades de la Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB) debido a que los exministros colorados Germán Cardoso y Pedro Bordaberry criticaron el alquiler de un edificio de la colectividad durante la gestión de la exministra Liliam Kechichian, quien es armenia.

Benjamín Kemanian y Alejandro Danielian, vicepresidente y representante de la Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB) respectivamente, comparecieron este lunes ante la comisión.

Kemanian sostuvo que Kechichian no forma ni ha formado parte de la UGAB y tampoco ha integrado la Comisión Directiva. “En ningún momento de estas negociaciones tuvimos interrelación, participación, contacto, de ningún tipo con la entonces ministra (…) No hay un e-mail, no hay una llamada de teléfono, no hay una reunión presencial en la cual hayamos tenido interrelación” con Kechichian, aseguró Kemanian, de acuerdo con la versión taquigráfica.

Por su parte, Danielian manifestó que, en lo personal, “nunca” conoció a Kechichian ni tampoco tuvo “un trato directo”. “Es decir, entiendo, salvo que internamente, a través de la Dirección Nacional de Deporte y el Ministerio, haya habido alguna conexión, nunca tuvimos contacto con la señora Liliam Kechichian”, expresó.

Quien se puso en contacto y negoció el acuerdo con la UGAB por el alquiler de su edificio fue Fernando Cáceres, de la Secretaría Nacional del Deporte (SND). “El profesor Fernando Cáceres se pone en contacto con la Institución para plantearnos que tenía interés en trabajar sobre una propuesta. Sabía que había una instancia anterior, que había un problema planteado y que tenía la instrucción precisa del presidente de la República de resolver la situación en los mejores términos y, a partir de ellos, abrimos la mejor mesa de negociación”, comentó Kemanian.

Al respecto, el vicepresidente de la UGAB señaló que se puso a disposición la apertura de las cuentas bancarias de la institución, los movimientos que hayan referido a todo lo que corresponde a este contrato y a sus renovaciones posteriores y el uso y destino de dichos fondos. “Todo está, naturalmente, 100 % bancarizado”, añadió.

Montevideo Portal