Una mujer que abraza a una niña muerta en Gaza es la foto del año para World Press Photo

El fotoperiodista palestino Mohammed Salem ha capturado la imagen galardonada este jueves por el World Press Photo como la foto del año: una mujer abraza a una niña que acaba de perder la vida en la Franja de Gaza, un reflejo “poderoso y triste” del dolor y la pérdida que sufren los civiles palestinos que conviven con las bombas israelíes desde octubre.

La fotografía no muestra el rostro de ninguna de las dos personas que aparecen en la imagen. La mujer adulta, cuyo rostro está oculto por su brazo, viste un atuendo largo de color azul y un velo marrón que le cubre el pelo, mientras el cuerpo y la cabeza de la niña que ella abraza, están envueltos en una tela blanca, señal de que ya no está con vida.

Ambas aparecen sobre un fondo y un suelo de baldosas blancas, así que nada en la imagen distrae la mirada del espectador de las dos que son protagonistas únicas de la fotografía: Inas Abu Maamar, de 36 años, y su sobrina Saly, una pequeña de 5 años que murió junto a su madre y su hermana cuando su casa en Jan Yunis fue alcanzada y destruida por un misil israelí.

Salem encontró a Inas agachada en el suelo, abrazando a la niña, en la morgue del Hospital Nasser, donde los vecinos de Gaza acuden a buscar a familiares desaparecidos. Inas había acudido a toda prisa a la casa familiar cuando escuchó que había sido bombardeada, y de ahí acudió a la morgue a buscar los restos de sus sobrinos y su propia hermana.

Salem, que trabaja para la agencia de noticias Reuters desde 2003 enfocado en documentar el conflicto israelí-palestino, tomó esta foto tan solo unos días después de que su propia esposa diera a luz, y describe la fotografía galardonada por el World Press Photo como un “momento poderoso y triste que resume la sensación general de lo que estaba pasando” en Gaza.

El fotógrafo ha identificado con nombres y apellidos a las protagonistas, pero podrían ser cualquiera de las decenas de miles de víctimas palestinas que sucumben bajo las bombas israelíes en la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre, una ofensiva militar en represalia por el ataque del grupo Hamás a Israel. Cerca de 33.900 gazatíes han muerto y más de 75.000 han resultado heridos, de los que más del 72 % son mujeres y niños, en seis meses de guerra.

Las mujeres y niños representan más de dos tercios de las víctimas mortales, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR). La Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigió a Israel tomar todas las medidas posibles para evitar un genocidio de los palestinos de Gaza, incluido permitir el acceso de ayuda humanitaria.

?? Announcing the global winners of the 2024 World Press Photo Contest:



- Photo of the Year: @msalem66

- Story of the Year: Lee-Ann Olwage

- Long-Term Project Award: Alejandro Cegarra

- Open Format Award: @yeah_kochetova



Discover the projects: https://t.co/dUPWQEDR0c#WPPh2024 pic.twitter.com/v4FosCoJbV