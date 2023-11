Un ministro croata se disculpó por tratar de besar “a lo Rubiales” a su homóloga alemana

El ministro de Exteriores croata, Gordan Grlic-Radma, pidió disculpas por intentar besar a su homóloga alemana, Annalena Baerbock, en un gesto que en su país han comparado con el beso no consentido que el expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales dio a la futbolista Jenni Hermoso.

El incidente se produjo el jueves pasado durante la foto de familia que se tomaron los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y de países candidatos reunidos en Berlín.

En el video, que se ha vuelto viral, se ve cómo el ministro conservador croata primero da la mano a Baerbock y luego intenta besarla, mientras ella retira la cara con expresión contrariada.

???????? - Croatia's foreign minister tries to kiss his German counterpart at a summit. pic.twitter.com/zujUYu10c4