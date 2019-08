Un fotógrafo captó una ilusión óptica que muestra una cebra “de dos cabezas”

Un fotógrafo de la vida silvestre fue capaz de captar una increíble ilusión óptica que parece mostrar una cebra de dos cabezas.

Según informa The Daily Mail, Zhayynn James, de origen indio y 43 años, vio a un par de cebras durante un safari por el cráter de Ngorongoro en Tanzania. Los dos animales protagonistas de la imagen se pusieron en fila y mirando hacia diferentes lugares.

Photographer captures amazing image of 'two-headed' zebra after he spots herd in Tanzania https://t.co/fcB0e6x9Pr