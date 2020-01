Un Solo Uruguay se movilizará en Durazno con propuestas y sin reclamos al gobierno

Locales

Desde el movimiento entienden que la falta de un gobierno hace que no se planteen temas nuevo, pero sí generar propuestas a futuro.

No hay un blanco fijo

Los productores rurales autoconvocados nucleados en Un Solo Uruguay realizarán su característica concentración este jueves a partir de las 16 horas en el predio de la Sociedad Rural de Durazno, específicamente en Santa Bernardina.

Según explicó uno de los referentes del movimiento, Marcelo Nougue, la concentración se está convocando para las 16 horas, pero igualmente las instalaciones están preparadas para recibir gente en la mañana para aquellos que quieran almorzar allí. Además, luego de que termine el evento, se dispondrán fogones y actividades musicales para los que quieran quedarse. Para los que pretendan pasar la noche allí habrá zonas de campamentos.

Con respecto a los cambios, este año se cambiará el lugar del escenario y la zona en donde estará instalado. La razón es simplemente por un tema climático. Dado a la temporada en la que estamos y las condiciones climatológicas no parecen ayudar mucho, se buscó una zona con sombra para no estar "al rayo del sol".

Como es característico en este evento, los integrantes de Un Solo Uruguay leen una proclama. En años anteriores se realizaron varios reclamos al gobierno. En este año en particular no se realizarán reclamos porque que entienden, según dijo Nougue, que no hay un gobierno para plantearle medidas.

Según Nougue, la proclama se terminó, en cuanto a su orientación y contenido, el 11 de enero, donde diferentes delegados del movimiento, de organizaciones gremiales y grupos de ciudadanos se reunieron en Durazno para armarla.

"La idea de este año, como en definitiva no hay un gobierno a quién plantearle cosas para tomar medidas, lo que vamos a hacer es tener una actitud de decir: nosotros venimos planteado cambios, el nuevo gobierno que viene está en definitiva porque la gente quería un cambio, entonces hablemos de los cambios en los que estamos de acuerdo y la disposición al trabajo, al apoyo de que esos cambios se generen a través del trabajo nuestro y las propuestas", aclaró Nougue.

También sostuvo que esa es la línea y el origen del movimiento. "Lo que pasa es que Tabaré Vázquez prefirió ignorarnos, desacreditarnos y pararnos del lado de la oposición. En definitiva, el comienzo nuestro fue una presentación con varias propuestas que obviamente no fueron consideradas, como el tema combustible, compras del estado para la descentralización", añadió.

Consultado sobre quén será la persona que lea la proclama, Nougue no quiso decir porque entienden que la persona que la vaya a leer "tiene que prepararla tranquilamente".

Previo a la proclama, Un Solo Uruguay invitó a comunicadores públicos para que preparen un tema que ellos consideren importante y lo narren allí. Para este año todavía no está definido. Lo que sí adelantó Nougue, es que están en busca de innovar en un tema: la salud rural.

Montevideo Portal