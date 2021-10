Umpierrez sobre cruce con diputado del FA: “Como yo no tengo el culo cagado, voy y encaro”

Política

Luego de que el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el propio Frente Amplio (FA) rechazaran el “accionar violento” del intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, por increpar al diputado por el Frente Amplio, Gabriel Tinaglini, el jefe departamental volvió a hacer referencia al hecho.

El nacionalista fue entrevistado en el programa Telediario en el Canal 9 de Rocha, donde aseguró que se puede hacer política, pero indicó que en este caso Tinaglini hizo “miseria” con la política porque “trata de involucrar una denuncia penal”, algo que catalogó como “cruzar una línea”.

“No es lo dialéctico, es otra cosa, es ensuciar conductas. Yo no tengo que soportar que mi hijo le digan en el liceo: 'Che tu viejo qué se robó que le hicieron una denuncia penal' y venga mi hijo y me pregunte”, dijo.

El intendente sostuvo que él anda “tranquilito en la calle” y que no tiene que cruzar de vereda “para nadie” cuando se cruza a la gente en la calle. “Cuando fui y lo increpé le dije que había cruzado una línea, claro que sí. Una línea que no es jurídica porque está el irrestricto derecho a hacer jurídicamente cuanta denuncia se le dé. Lo que hay es una línea ética porque él sabe que lo que está haciendo no tiene fundamento”, indicó.

Umpierrez reconoció que en esta situación hay “códigos diferentes”: “No códigos mafiosos, sino códigos de relacionamiento humano, que incluso este servidor (haciendo referencia a su persona) los aplicó con el diputado Tinelli —porque a esta altura es un stand up, un showman, es showmatch y hasta que deje de hacer eso algún día lo volveremos a llamar por su apellido correcto— olvida que en algún momento que estuvo en mi escritorio”, señaló en referencia a Tinaglini.

Uno de los periodistas indicó que estos “chisporroteos” se suelen dar en el intercambio político, no obstante, el intendente dijo que esto es “algo más que un chisporroteo” ya que se “cruzó una línea”.

“El Frente Amplio está haciendo una oposición cerril, no lo puedo criticar, es su derecho. Votaron en contra hasta de que pidiéramos una escuela para La Esmeralda, votaron en contra hasta la amnistía tributaria que permitió regularizar los adeudos de miles de ciudadanos, entre ellos, varios dirigentes frenteamplistas. Yo eso no lo cuestiono, lo que digo es que hay cosas y cosas. De la misma forma que el diputado Tinelli tiene derecho a denunciarme penalmente tengo derecho como ciudadano ir a decirle lo que pienso de él o está fuera del derecho de crítica”, opinó.

En este sentido, reconoció que “no lo amenazó, no le gritó, no lo empujó” y que simplemente tiene el derecho a juzgar su conducta porque “nadie está en el Olimpo”. “Esas son las cosas que duelen, y como yo no tengo el culo cagado, voy y encaro, no ando escondiéndome. Fui y le dije que pasó una línea. Esta denuncia excede los límites de la buena fe y me gustaría saber si el diputado Tinelli va a salir a decir me equivoqué cuando se archive esto”, concluyó.