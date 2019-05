Última encuesta de Radar indica la intención de voto por partido con diversos candidatos

Política

La consultora Grupo Radar dio a conocer este jueves los resultados de su última encuesta de intención de voto de cara a las elecciones nacionales de octubre. Ahora bien, lo que ocurra en dicha instancia dependerá de lo que pase en junio, cuando se den las elecciones internas.

Luego del 30 de junio quedará establecido cuál será el candidato de cada partido y podrá saberse con mayor precisión cuál es la intención de voto de cada uno.

Sin embargo, y en forma de aproximación, Radar presentó a los encuestados diferentes escenarios posibles para octubre, variando los candidatos del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado. Los demás nombres se mantuvieron fijos en todos los escenarios: Guido Manini Ríos, Pablo Mieres, Edgardo Novick, Gonzalo Abella y "otros candidatos de otros partidos".

Si el candidato del Partido Colorado fuera Julio María Sanguinetti la intención de voto del Partido Colorado es la misma que si fuera Ernesto Talvi, indica la encuesta.

En cuanto al Frente Amplio, sí varía su intención de voto dependiendo del candidato. Daniel Martínez obtiene un 37 % para el Frente Amplio, mientras que Carolina Cosse recoge el 34 %.

El informe señala que si la candidata del Frente Amplio es Cosse no crecen ni el Partido Nacional ni el Partido Colorado sino Pablo Mieres y los "otros partidos". Esto muestra que, si la candidata es Cosse, quienes no se sienten cercanos a su sector posiblemente "emigrarían" del Frente Amplio pero no hacia los partidos tradicionales.

Esto refuerza la teoría según la cual aun si la candidata del Frente Amplio fuera Cosse, los partidos tradicionales difícilmente captarían a los frenteamplistas "enojados".

En donde sí hay una variación significativa dependiendo del candidato es en el Partido Nacional, donde Luis Lacalle Pou captaría la mayor cantidad de votos, mientras Jorge Larrañaga la menor.

Si se mantienen los candidatos del Frente Amplio y el Partido Colorado (que en este caso son Martínez y Talvi) y se ponen diversos candidatos del Partido Nacional se ven las dificultades que tiene la fuerza política para fidelizar a sus votantes, señala el informe de Radar.

Es que su intención de voto oscila entre 16% y 22% dependiendo de si el candidato es Juan Sartori, Larrañaga o Lacalle, la de Talvi entre 12% y 14%, y la de Manini entre 9 y 11%.

Aquí hay dos datos relevantes: uno es que Sartori supera a Larrañaga en intención de voto de cara a octubre, pero Sartori no parece contribuir al crecimiento de la intención de voto del partido, porque lograría cuatro puntos menos que Lacalle Pou.

Montevideo Portal