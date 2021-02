Turquía: hombre atentó contra su jefe echándole saliva de enfermo de covid en la bebida

Curiosidades

El atacante, identificado como Ramazan, era persona de confianza de Ibrahim Unverdi y su esposa Dilek, dueños de una automotora en la ciudad turca de Adana.

Según informa el periódico local Hurriyet, el sujeto pagó 70 dólares a un enfermo de covid para que este le entregara saliva, presuntamente contaminada con el virus causante de la enfermedad.

Poco después, Ramazan pudo comprobar que su intento había sido un fracaso: Ibrahim seguía tan rozagante como antes de consumir la bebida infectada. Así las cosas, comenzó a enviarle a su víctima amenazas donde comunicaba su intención de pasarse a métodos de homicidio más convencionales y seguros.

"No pude matarte con el virus. La próxima vez te dispararé en la cabeza", decía uno de los mensajes.

"Es la primera vez que oigo hablar de una técnica de asesinato tan extraña. Gracias a Dios no he enfermado [...] si me hubiera infectado con covid-19 podría haber infectado a mi familia y a los que me rodean. Al menos, si me disparara en la cabeza yo sería el único que moriría", comentó Unverdi al diario turco.

La pareja denunció los hechos a la policía, acusando a su empelado de amenazas e intento de homicidio. Además, la crónica detalla que el empelado robó unos 30.000 dólares a la empresa, producto de la venta de un vehículo.

"La Fiscalía me dio protección y ahora lo están buscando [a Ramazan]. Estoy seguro de que la demanda que presenté sentará precedente", comentó Ibrahim, según recoge la agencia noticiosa RT.

Dilek, esposa de la víctima, aseguró estar atravesando por una situación dramática.

"Mis hijos y yo no podemos salir de casa. Parece que estamos en prisión en nuestra propia casa. Confío en la justicia y quiero que este hombre reciba el castigo necesario", manifestó.