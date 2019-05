Trasladaron al “Cachila” al Vilardebó pero no se consideró necesaria su internación

Locales

El recientemente procesado por la coautoría del homicidio de Lola Chomnalez, apodado "Cachila", fue trasladado esta madrugada al Hospital Vilardebó, referencia en pacientes psiquiátricos.

Sin embargo, los médicos del lugar no aprobaron su internación, por lo que volvió a la cárcel, donde cumplirá su pena.

Según informó El País y confirmó Montevideo Portal en conversación con Pablo Silva, dirigente del sindicato del hospital, el hombre fue atendido y no se consideró que tuviera que quedarse allí. La no aprobación de la internación no está relacionada a un rechazo de los trabajadores, sino a una cuestión clínica.

El pasado 20 de mayo el fiscal Jorge Vaz pidió el procesamiento del "Cachila", de 33 años. Al día siguiente, la jueza dictó su procesamiento.

El hombre había sido indagado ya en el comienzo del caso y fue convocado en los últimos días luego de que la causa, tras un cambio de fiscal, recibiera un nuevo impulso.

