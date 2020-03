Trabajadores del Mides repudiaron alquiler de hotel y piden cumplir formalidades legales

Locales

No viene bien

Montevideo Portal

Este lunes ingresaron personas en situación de calle al hotel Urban, ubicado en el centro de Montevideo. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) lo alquiló por U$S 15 mil mensuales a fin de proteger del coronavirus a la población de riesgo, personas mayores de 65 años en situación de calle. En este edificio, son 70 cupos y se ocuparon habitaciones individuales y con baños de los 7 pisos

Esta situación generó polémica ya que surgió la información de que el hotel pertenece a una sociedad anónima integrada por familiares políticos de la exsenadora del Partido Nacional Verónica Alonso. La Unión de Trabajadores del Mides emitió un comunicado donde rechazó esta situación.

"Repudiamos la compra directa realizada al hotel Urban Express del Centro de Montevideo perteneciente a una sociedad anónima integrada por familiares políticos de Verónica Alonso", indica el comunicado. Además, desde el sindicato exigen no sólo el cumplimiento de las formalidades legales para realizar las compras del estado, sino que tener en cuenta criterios éticos a la hora de asignar los recursos públicos.

Por otra parte, valoran el anuncio del refuerzo económico para las políticas sociales, pero insisten en que no es suficiente en este contexto de demanda creciente. "La situación actual requiere medidas profundas y esfuerzos contundentes de toda la sociedad y el Estado. Esta situación deja al descubierto realidades y necesidades que no están previstas en los programas actuales", narra el texto.

En esta misma línea de cuestionamientos se presentó el diputado del Frente Amplio Gerardo Nuñez. Según informó la diaria, el diputado cursó un pedido de informes al Mides para conocer en detalle los hoteles con los cuales el Mides realizó un contrato para trasladar a las personas en situación de calle.

Además, exigió a las autoridades a que especifiquen las personas jurídicas titulares de esas empresas, según informa el medio anteriormente mencionado.

El sindicato hizo más reclamos

En el comunicado donde se reclama que se aclare la situación del hotel, el sindicato hizo más declaraciones. Aseguran que desde que llegó el coronavirus en nuestro país se reunieron en espacios bipartitos con la administración en pos de cuidar a los trabajadores y de buscar las mejores formas de garantizar el acceso a las prestaciones a la población.

"Somos la primera línea de respuesta del ministerio, y nos encontramos en la difícil situación ante comunicados que se han difundido de manera oficial, en redes sociales, prensa y en conferencias de prensa. Se ha brindado información sobre prestaciones de manera masiva y nos hemos enterado de las medidas que se pretenden adoptar a través de trascendidos de prensa. Esto lleva a que la gente cuente con información que desconocemos, porque no nos llega en tiempo y forma por los medios institucionales. Lo que repercute de manera directa en la calidad de la respuesta que brindamos y el consiguiente descontento de quienes la reciben", indicaron.

Además, desde el sindicato aseguran que las medidas tomadas "carecen de solvencia y claridad, generando múltiples dificultades en el desarrollo de las tareas de los distintos servicios y programas". "Como ejemplo quienes atendemos el 0800 7263 no contamos con criterios técnicos para entregar una canasta de emergencia. Muchos programas ya entregaron todas las canastas disponibles y no sabemos cuándo se recibirán más. Esta incertidumbre nos genera frustración tanto a trabajadoras y trabajadores, como malestar a la población por no recibir respuestas claras", agrega el comunicado.

Por último, el texto dice que la mayoría de los trabajadores no cuentan con los elementos de higiene y salubridad como guantes, tapabocas y alcohol en gel, necesarios para trabajar en territorio exponiéndose a contraer y contagiar el virus.

"Desde UTMIDES entendemos que la organización popular es la mejor manera de aportar a esta coyuntura excepcional que expone las falencias de un sistema excluyente, con escasa protección social para ofrecer y que arrasa con el derecho de las personas a preservar y preservarse en tiempos de alto riesgo. En este sentido se hace indispensable organizarse y apoyar a las ollas populares que surgen en los distintos barrios del país", señala finalmente el texto.

Montevideo Portal