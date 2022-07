Trabajadores de Seguridad Social “rechazaron” proyecto de Ejecutivo y criticaron a Lacalle

Locales

La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATTS) emitió un comunicado este jueves de noche luego de que se den a conocer algunos aspectos del proyecto de reforma de seguridad social. A entender del sindicato, se confirmaron las “peores previsiones que tenían de la reforma”.

“La reforma va en el sentido de aumento de la edad jubilatoria, aumento de años de trabajo, reducción de los promedios con los que se calculan las jubilaciones y pensiones (tasa de reemplazo), sin ningún impacto en los sectores empresariales y más favorecidos de la sociedad y en detrimento de toda la clase trabajadora y el pueblo a favor de los intereses del gran capital”, indicó.

En este sentido, los trabajadores afirman que el presidente Luis Lacalle Pou “incumple nuevamente” con sus promesas de campaña en la que decía que “no le cambiaría las reglas de juego a los actuales trabajadores” y que incluso había planteado “un aumento en la edad de retiro no debería ser algo obligatorio ni incentivado”.

“La Caja Militar y sus privilegios no son mencionados, el sector empresarial seguirá realizando menos aportes que los trabajadores, el déficit como siempre lo pagará el pueblo, las crisis las pagaremos los mismos a costa de más años de trabajo y aportes y jubilaciones menores y por menor tiempo de vida”, señala el texto.

Finalmente, los trabajadores manifestaron su rechazo a esta reforma y a cualquier otro tipo de reforma de seguridad social que no sea del interés de la clase trabajadora, del pueblo en su conjunto y que implique la eliminación de las AFAPS, equiparación del aporte patronal al aporte personal, eliminación de exoneraciones al gran capital, el no aumento de la edad jubilatorio ni de los años de trabajo requerido y la no reducción de la tasa de reemplazo.

“ATSS estuvo, está y estará en la primera fila en la defensa de una Seguridad Social, universal, integral, estatal, solidaria, justa, sin fines de lucro ni AFAP`S y estará también junto a la ciudadanía resistiendo este intento de recorte de los derechos de nuestra gente”, concluye.

