Topolansky defendió que el FA tenga “varios pingos en la cancha” de cara a 2019

Política

La vicepresidenta Lucía Topolansky afirmó este viernes que el Frente Amplio "no puede crear una candidatura en la clandestinidad porque no la vota nadie".

Topolansky visitó este viernes el departamento de Cerro Largo, donde fue consultada por canal Doce de Melo sobre la definición de las precandidaturas de cara a las elecciones internas de 2019.

La dirigente del MPP coincidió con la postura de José Mujica y consideró que "es bueno que haya varios pingos en la cancha" y valoró que el FA llegue a sus internas con varios candidatos "porque la ciudadanía participa más".

En ese sentido, puso como ejemplo la situación del Partido Nacional, que presentó a sus cinco precandidatos. "Sabemos que en realidad no todos están con las mismas posibilidades. Hay un par que son los más conocidos y después está la senadora Verónica Alonso, que les está comiendo los talones y es una mujer muy inteligente", opinó.

También se refirió a la interna del Partido Colorado y elogió la participación del ex presidente Julio María Sanguinetti, al que definió como "uno de los políticos más hábiles de este país". "No es de mi palo pero lo respeto mucho", acotó.

Topolansky afirmó que "está muy bien" que los tres partidos "grandes" presenten varios precandidatos "y que sea público y la gente conozca las caras y las ideas".

"La política es razón pero también es corazón, si no no se genera empatía. Tiene mucho que ver con la confianza; de repente no tengo un argumento nítidamente claro pero algo me dice que esa persona que se presenta me genera confianza. Eso es un intangible y es lo que se está generando en este tiempo", complementó.

Montevideo Portal