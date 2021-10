Topolansky: Lacalle Pou tuvo “suerte” de que ministros cesados “no le encajaron un piñazo”

Política

La senadora por el Frente Amplio (FA) y ex vicepresidenta de la república, Lucía Topolansky, cuestionó al gobierno del presidente Luis Lacalle Pou y señaló que el mandatario “ha centrado el poder en sí mismo, no cede ni una uñita, no trabaja en equipo”.

En entrevista publicada este viernes por el semanario Crónicas, Topolansky señaló que no comparte “que prácticamente no funcione el Consejo de Ministros”. “Él está obsesionado con estar presente, pero no ha estado en las ollas populares, donde duele. Es fantástico que le corte la cinta al shopping de Avenida Italia; lo tiene que hacer porque puede generar algún puesto de trabajo, pero tenemos una cantidad de ollas funcionando y esa es la imagen más dura de la pobreza”, agregó.

La senadora por el Movimiento de Participación Popular (MPP) se refirió a las movilizaciones recientes, por ejemplo, contra la Ley de Urgente Consideración (LUC). En ese sentido, cuestionó a quienes dicen que con estas movilizaciones “volvieron los conflictos”: “¿Qué creían, que Lacalle había solucionado conflictos? No, hubo una pandemia y la regulación de un artículo de la Constitución que era casi como medidas prontas de seguridad. Ahora la gente se puede expresar y lo va a hacer, como lo hizo contra nuestro gobierno. A nosotros también nos hicieron paros”, aseguró.

Consultada por el citado medio sobre la forma de conducir el país de Lacalle, Topolansky afirmó: “A mí me importa un bledo que el presidente haga surf, básquetbol o juegue al ping pong, es problema suyo, pero yo tengo claro que rebajó los salarios, el presupuesto, las jubilaciones, tenemos más asentamientos, hay gente comiendo en las ollas populares y están faltando medicamentos en la salud pública. Se ha vuelto más presidencialista que nunca el gobierno, por eso yo no comparto esta conducción”.

“Se han cambiado ministros sin explicación. El cambio de Bartol y de Uriarte… ir a una reunión y que te digan ´estás despedido´ es tremendo. Ha tenido suerte de que no le encajaron un piñazo, porque es lo mínimo. Si vos vas a desarrollarle el plan de trabajo y el tipo te dice ´estás despedido, porque preciso a alguien más dinámico´… en realidad no nos enteramos nunca de las razones. Y no te digo solo los ministros, se cambiaron muchos cargos en un año y medio”, añadió.

Por otro lado, Topolansky dijo que le parecía bien si Lacalle lograba hacer un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. “Intentamos hacer un TLC con China, pero no pudimos salvar el obstáculo del Mercosur y no queríamos irnos del bloque, así que, si el gobierno de Lacalle lo logra, nos parece bien”, comentó. Además, sostuvo que “Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China, sí con Taiwán, entonces eso complejiza, pero ojalá se pueda hacer un acuerdo beneficioso para el Mercosur y para el Uruguay”. “Nosotros no pudimos con eso ni con el acuerdo con la Unión Europea, pero dejamos el alma, explicó”.