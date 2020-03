Topolansky: “Hay un reclamo porque el diálogo nacional no es muy fluido”

Política

La senadora del MPP, Lucía Topolansky, dijo que prefería no opinar sobre cómo está manejado el gobierno la crisis del Covid-19 porque no andaba "con la lupa y la politiquería barata". Pero igual opinó. En diálogo con César Bianchi en la entrevista de 970 Noticias dijo que acompañaba la medida de declarar cuarentena general obligatoria que solicitó el SMU. "Me parece racional el planteo, con todas las flexibilidades que haya que darle. No significa que no pueda andar nadie en la calle y afuera no pueda circular ni un pajarito", agregó.

"Todos sabemos que el mundo está lleno de boludos... Nosotros tenemos el ejemplo nítido en esa señora Carmela (Hontou), que vino y difundió (el virus). Por suerte yo no estaba invitada al casamiento. Y a los pobres que se casaron les habrá amargado la vida, porque el casamiento pasará a la historia por el hecho del contagio. Como está lleno de eso el mundo (de boludos) y lo vemos todo el tiempo, hay momentos en que es necesario poner más énfasis", fue su justificación para la cuarentena obligatoria general.

La ex vicepresidenta de la República dijo que el argumento de Lacalle Pou de no llevar detenido al trabajador que sale a hacer la diaria es "muy débil", y de paso rezongó a los gobernantes que hablan en singular, cuando -según ella- deberían hablar en plural. "Deben olvidarse de ‘mi proyecto', ‘mi libertad', ‘mi familia', ‘mi trabajo' y pasar al ‘nuestro proyecto', ‘nuestro trabajo', ‘nuestra libertad'. Y que esa mentalidad de olvidarse de la prédica de la libertad individual quede enterrada de por vida en el Uruguay. Que salgamos de esta crisis habiendo avanzado socialmente en el nosotros. Hasta para la expresión (gubernamental) estaría bueno el ‘nosotros' porque ejemplifica. Somos todos iguales, unos tienen una responsabilidad, otros otra. Hablen en plural, den el ejemplo", sentenció.

"Nosotros desde el FA hemos propuesto medidas para que ese cuentapropista no tenga que salir a la calle. No se está planteando que haga la cuarentena y se muera de hambre. Entre la informalidad hay 400.000 personas a las que habría que generarle un básico para que puedan quedarse en sus casas sin drama. Por eso el ejemplo de Lacalle no es válido", dijo Topolansky en 970 Universal.

Bianchi le preguntó si compartía la reflexión de José Mujica de que quienes ganen más de 50.000 pesos "hagan un aportecito" al Estado, en entrevista emitida antes del anuncio del presidente Lacalle Pou. "La idea en bruto (hay que trabajarla) es que todos, públicos y privados (no como piensa Cabildo Abierto de que sólo aporten los públicos, porque hay privados que ganan mucho más que en lo público)... que públicos y privados que ganen más de tanto deberían hacer un aporte a un fideicomiso donde transfieren esa renta universal a los que están en la calle, a los cuentapropistas, a los que se mandó para la calle porque su trabajo no

es esencial y no están cubiertos en el seguro de paro. También para reforzar los rubros del seguro de paro (no se los puede recargar todos al BPS porque lo desestabilizo), y ese fideicomiso redistribuirá todo eso para los que tienen menos. Es una idea de financiación", explicó.

Y volvió a acordarse de Carmela Hontou. "Cuando yo hablo de los boludos hablo de la señora Carmela, que había querido bajo viento y marea por su proyecto personal meterse en Milán, pero igual lo trajo al bicho, y después se fue a la fiesta, y después aquí y después allá. ¿Era imprescindible estar al último grito de la moda?"

Finalmente, defendió la medida de caceroleo y apagón social del miércoles pasado, convocada por el Pit-Cnt. "Hay un reclamo porque el diálogo nacional no está siendo todo lo fluido posible. Usted no va a hacer una movilización, un corte de calles, porque ninguna de esas medidas se puede. Entonces quedaron las medidas sonoras y las lumínicas. Se eligió bien la forma de protesta. Fue una medida que no contribuye a la difusión del virus. Sólo se tocó una campana: ‘quiero que nos escuchen más', dijo la gente".