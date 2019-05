Tomó una botella de whisky antes de volar y terminó a patadas por encima de los asientos

Curiosidades

La pasajera, cuya identidad no fue revelada, armó un verdadero escándalo a bordo de un vuelo entre Barcelona y Kiev. Según informara el tabloide británico The Sun, la mujer compró una botella de whisky en el free shop del aeropuerto catalán, minutos antes de abordar. Y pese a las indicaciones de no beber a bordo, no tardó en abrir la botella y tomársela enterita.

Notoriamente ebria, la rusa comenzó a lanzar insultos racistas a otros pasajeros.

Tal como se aprecia en el video, varias personas intentaron calmar a la mujer, pero esta redobló su furia y terminó subiéndose al respaldo de los asientos y repartiendo puntapiés.



Finalmente, el incidente terminó cuando intervino con firmeza una azafata llamada Lidiya Polyanskaya, conocida en Ucrania por su pasado como figura de la TV. La ex mediática dio cuatro gritos y todo terminó.

"Cuando con su voz de presentadora de televisión gritó ‘¡ya cálmate!' hasta yo me calmé", comentó un pasajero.

La mujer fue arrestada luego del arribo del avión a Kiev. Las autoridades no revelaron en primera instancia si se presentaron cargos contra ella.

Montevideo Portal