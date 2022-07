Toma dijo ante Fiscalía que recomendó iniciar “negociaciones amistosas” con Katoen Natie

Judiciales

El exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma declaró el pasado 10 de junio ante la Fiscalía en el marco de la denuncia que presentó el Frente Amplio ante la Justicia por el acuerdo de extensión de concesión que hizo el Poder Ejecutivo por la terminal de contenedores con Katoen Natie.

Semanas atrás declararon ante el fiscal Gilberto Rodríguez el exministro de Transporte y Obras Pública y actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola.

No obstante, antes de que las autoridades se hagan presente en la Fiscalía, declaró el exsecretario de Presidencia, un hombre que participó en decenas de juicios contra el Estado y uno de los primeros en enterarse que la empresa comenzaría una demanda al país por “incumplimientos” en el tratado bilateral, según consigna El Observador.

El matutino accedió a la declaración de Toma ante Rodríguez. Este, según informaron, “desestimó varios puntos” de la denuncia de los legisladores frenteamplistas y confirmó que, tras la primera lectura completa del documento, la demanda tenía “verosimilitud”. “Se denunciaba una situación violatoria de normas internacionales, nacionales, y por consiguiente una violación del tratado internacional. De la lectura del documento parece cierta”, indicó el exjerarca, consigna el diario.

En otro pasaje, Toma recoge el encuentro que tuvo con el entonces ministro Heber y contó que le preguntó sobre si era aconsejado llegar a un acuerdo, cuestionamiento que respondió negativamente, pero reconoció que sí recomendó iniciar “negociaciones amistosas”. “Llegar al acuerdo es el fruto del tránsito de las negociaciones amistosas, en el cual se puede o no llegar a un acuerdo”, indicó.

Katoen Natie planteó las diferencias en octubre de 2019, según dijo Toma, y las negociaciones comenzaron en esos tiempos. En paralelo, el actual presidente Luis Lacalle Pou ganó las elecciones y fue momento para designar a las autoridades que ocupen los cargos en el que estaba Toma.

Como parte del traslado de mando, Toma se reunió con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y Ferrés para comunicar esta situación. En ese marco, el exjerarca aseguró que pasó “toda la información”, aunque confesó que “no sé si entendieron cómo era toda esa lógica”.

“Recuerdo el semblante de Ferrés. Era de una persona que no estaba entendiendo la situación. Delgado obviamente no entendía nada de la situación. Ferrés trataba de entender, pero no entendía porque me miraba y yo para serle más elocuente le mostraba los 45.800 documentos que tenía en mi poder y estaban subidos al box. Era para mostrarle la importancia de preservar la confidencialidad. Ahí me di cuenta de que no había entendido casi nada. El nivel de comprensión era poco”, aseguró Toma.